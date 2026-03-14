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Off-Plan-Villen und Häuser in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate

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Villa Al Thuraya Island
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Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,06M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Luxusvilla im neuen Al Thuraya Island-Projekt in Sharjah! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Umgeben von üppigem Grün! Für Liebhaber von Spaziergängen und Natur! Entwickelte Infrastruktur! Nah am Strand! Ratenzahlung ohne %! Die Villa verfügt über Parkplätze und einen komfortablen Erholung…
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