  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Schardscha
  4. Villa Madain Square

Villa Madain Square

Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$661,500
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 23156
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.11.24

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Schardscha

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Madain Square Premium-Villen im Herzen von Sharjah! Der Höhepunkt des Projekts ist die Landschaftsgestaltung mit seltenen exotischen Baumarten aus Afrika und Asien! Entwickelte Infrastruktur! Komplett eingerichtete Küche mit Geräten! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE!

Ausstattung: Schwimmbad, Kinderspielplatz, Basketballplatz, Sportanlagen, Familiengarten, Moschee, Kinderzimmer, Grünflächen und vieles mehr.

Standort:
Schardscha-Moschee – 7 Minuten;
Sharjah-Nationalpark – 18 Minuten;
Flughafen – 20 Minuten;
Sharjah Cricket Stadium – 25 Minuten;
Rolla Square Park – 30 Minuten;
Strand Al Mamzer – 35 Minuten;
Burj Khalifa – 45 Minuten.

Die Verfügbarkeit der verfügbaren Apartments erfolgt auf Anfrage!
Schreiben oder rufen Sie an, wir beraten Sie kostenlos!

Standort auf der Karte

Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Lebensmittelgeschäfte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Yas Riva
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,26M
Villa Amara
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,99M
Villa Plagette32
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$7,67M
Stadthaus La Tilia at Villanova
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$726,300
Stadthaus Murooj Al Furjan
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$735,100
Sie sehen gerade
Villa Madain Square
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$661,500
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Villa Amorino Aurora Amali
Villa Amorino Aurora Amali
Villa Amorino Aurora Amali
Villa Amorino Aurora Amali
Villa Amorino Aurora Amali
Alle anzeigen Villa Amorino Aurora Amali
Villa Amorino Aurora Amali
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$13,62M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Experience Unmatched Luxury: Exclusive Ultra-Luxury Waterfront Properties on a Private Island Amali Island offers an unparalleled living experience with its exclusive ultra-luxury waterfront properties on a private island. Nestled within the World Islands, Amali Island is a prestigious re…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Alle anzeigen Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$952,740
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jäh…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Avena
Villa Avena
Villa Avena
Villa Avena
Villa Avena
Alle anzeigen Villa Avena
Villa Avena
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,19M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen