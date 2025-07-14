Villa Madain Square

Madain Square Premium-Villen im Herzen von Sharjah! Der Höhepunkt des Projekts ist die Landschaftsgestaltung mit seltenen exotischen Baumarten aus Afrika und Asien! Entwickelte Infrastruktur! Komplett eingerichtete Küche mit Geräten! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE!
Ausstattung: Schwimmbad, Kinderspielplatz, Basketballplatz, Sportanlagen, Familiengarten, Moschee, Kinderzimmer, Grünflächen und vieles mehr.
Standort:
Schardscha-Moschee – 7 Minuten;
Sharjah-Nationalpark – 18 Minuten;
Flughafen – 20 Minuten;
Sharjah Cricket Stadium – 25 Minuten;
Rolla Square Park – 30 Minuten;
Strand Al Mamzer – 35 Minuten;
Burj Khalifa – 45 Minuten.
Die Verfügbarkeit der verfügbaren Apartments erfolgt auf Anfrage!
Schreiben oder rufen Sie an, wir beraten Sie kostenlos!