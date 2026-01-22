  1. Realting.com
Neubau Häuser in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

Schardscha
5
Al Hamriyah
1
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,43M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Exquisite Villa in der Gemeinde Saro 3 im Herzen von Masaar in Sharjah! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Zinslose Raten! Vollständig eingerichtete Küche und alle notwendigen Geräte! Fälligkeitsdatum: 2. Quartal 2026 Ausstattung: Jogg…
Eine Anfrage stellen
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$661,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Madain Square Premium-Villen im Herzen von Sharjah! Der Höhepunkt des Projekts ist die Landschaftsgestaltung mit seltenen exotischen Baumarten aus Afrika und Asien! Entwickelte Infrastruktur! Komplett eingerichtete Küche mit Geräten! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins ode…
Eine Anfrage stellen
Stadthaus Saro 1
Stadthaus Saro 1
Stadthaus Saro 1
Stadthaus Saro 1
Stadthaus Saro 1
Stadthaus Saro 1
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$698,904
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Elegantes Stadthaus im neuen Saro 1-Komplex im Herzen von Masaar in Sharjah! Möblierte Küche und notwendige Haushaltsgeräte! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen und Investieren! Ausstattung: Jogging- und Radwege, Yoga und Meditation, Kinderspielplätze, Schwimmbad, Turnhalle, Tennisplatz im F…
Eine Anfrage stellen
Stadthaus Saro 2
Stadthaus Saro 2
Stadthaus Saro 2
Stadthaus Saro 2
Stadthaus Saro 2
Stadthaus Saro 2
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$767,671
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Elegantes Stadthaus im neuen Saro 2-Komplex im Herzen von Masaar in Sharjah! Zinslose Raten! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Ausstattung: Jogging- und Radwege, Yoga und Meditation, Kinderspielplätze, Schwimmbad, Turnhalle, Tennisplat…
Eine Anfrage stellen
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,06M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Luxusvilla im neuen Al Thuraya Island-Projekt in Sharjah! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Umgeben von üppigem Grün! Für Liebhaber von Spaziergängen und Natur! Entwickelte Infrastruktur! Nah am Strand! Ratenzahlung ohne %! Die Villa verfügt über Parkplätze und einen komfortablen Erholung…
Eine Anfrage stellen
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,45M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Villa im Multifunktionskomplex Sequoia 2 in Sharjah! Möblierte Küche und alle notwendigen Geräte! Zinslose Raten! Perfekt für komfortables Wohnen und Investieren! Infrastruktur: Yoga-Bereiche, Jogging- und Radwege, Freibäder, Sportplätze, Anwohnerparkplätze, Grill- und Picknickplätze, Gemei…
Eine Anfrage stellen
