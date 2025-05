Villa Coral Beach Villas

Exklusive Villa in der neuen Coral Beach Villas-Gemeinschaft mit privatem Zugang zum Strand! Panoramablick auf den Persischen Golf! Geräumige Aufteilung! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Golfplatz, Veranstaltungsbereich, Spielplätze, Gemeindezentren, Lagunenstrand, Ökopark, Vogelbeobachtungsgebiet, Promenade, Strandclub, Yachtclub und mehr. Standort: Dank der günstigen Lage der Coral Beach Villas können sich die Bewohner bequem im Emirat fortbewegen. 10–25 Minuten – Umm Al Quwain National Museum, Mall of UAQ, Dreamland Aquapark; 30–45 Minuten – Internationaler Flughafen Ras Al Khaimah. Die Verfügbarkeit der verfügbaren Wohnungen erfolgt auf Anfrage! Wir erzählen Ihnen alles über den Immobilienkauf in den VAE. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!