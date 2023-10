Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

von €196,535

28–148 m² 4

Kapitulation vor: 2024

Diva — neues Wohnprojekt Reportage Properties auf der Insel Yas in Abu Dhabi. Einige der Apartments im Erdgeschoss verfügen über große Terrassen und private Pools, während viele andere über große Balkone verfügen, Hier können die Bewohner eine Mahlzeit an der frischen Luft und einen atemberaubenden Blick auf die Landschaft des Persischen Golfs sowie der Insel Yas und Abu Dhabi genießen. Die Bewohner können eine breite Palette von Annehmlichkeiten genießen: - Kindergarten; - Spielplatz; - Öffentliches Fitnessstudio; - Pool; - 24-Stunden-Sicherheit, Videoüberwachung; - Kabel- und Satellitenfernsehen. Ort: 05 Minuten - Mir Ferrari in Abu Dhabi; 05 Minuten - Yas Plaza; 10 Minuten - Yas Waterworld; 12 Minuten - Internationaler Flughafen Abu Dhabi; 20 Minuten - Die Große Moschee von Sheikh Zayed; 24 Minuten - Insel Saadiyat. Investition Plus: - Kapitalrendite von 6%. - Ein Aufenthaltsvisum für einen Zeitraum von 3 bis 10 Jahren mit dem Recht auf Verlängerung. - Zinsfreier Ratenzahlungsplan. - Kommission 0%. - Hohe Nachfrage nach Mietern.