The Lakeshore by Ellington

Ellington Properties hat die zweite Phase seines exklusiven The Sanctuary-Projekts in Distrikt 11, Meydan, angekündigt. Der neue Cluster heißt The Lakeshore und umfasst eine schicke Sammlung von Villen mit 4-5 Schlafzimmern.

⠀

Elite-Residenzen zeichnen sich durch exquisite Oberflächen aus, die natürliche Materialien verwenden. Vorbereitungs- und Demonstrationsküchen werden mit einer eingebetteten Miele-Premium-Technik ausgestattet. Jede Villa besteht aus drei Etagen. Es gibt einen Pool, einen Garten, eine Terrasse, einen Aufzug, Personalräume und andere Annehmlichkeiten.

⠀

Sie können die Kristalllagune jederzeit genießen und am Strand entspannen. Der Komplex verfügt über ein Fitnessstudio, eine Bar und einen Ruhebereich mit Brettspielen. Landschaftsgarten, Kinderspielplatz, öffentliche Parks, Picknickplätze und ein Park für Hunde machen Ihren Aufenthalt angenehmer.

⠀

Das Lakeshore befindet sich neben der Al Ain – Dubai Road und der Sheikh Mohamed Bin Zayed Road. Dank dessen erreichen Sie bequem die beliebten Sehenswürdigkeiten von Dubai. Deep Dive Dubai, Global Village, IMG Worlds of Adventure, The Track, Meydan Golf und Meydan Racecourse sind nur eine kurze Autofahrt vom Cluster entfernt.