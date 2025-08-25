  1. Realting.com
Wohnkomplex Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.

Sariyer, Türkei
von
$1,13M
8
ID: 27547
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sariyer

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Ein Elite-Investitionsprojekt in Maslak, dem Zentrum von Wirtschaft und Leben in Istanbul. Auf der einen Seite des Projekts befindet sich der Wald von Belgrad und auf der anderen Seite das Einkaufszentrum Vadi Istanbul, das alle Möglichkeiten der Stadt vom Einkaufen bis zum Entertainment hervorhebt.

Es gibt eine U-Bahn in der Nähe, einfachen Zugang zu Autobahnen und Brücken, in der Nähe von verschiedenen Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Einkaufszentren, Restaurants, Cafés und Parks.

Dieser Komplex wird Investoren mit seinen Büros und Apartments begeistern und wird auch Gäste auf die beste Weise mit seinem Aparthotel begrüßen.

Die Baufläche beträgt 23,842 m2, der Komplex besteht aus 3 Blöcken von 227 Wohnungen, mit verschiedenen Layouts von 1 + 1 bis 3 + 1, von 79 m2 bis 267 m2, sowie 2 Blocks von Aparthotels und 1 Büroblock.

Fertigstellung: geliefert

Infrastruktur:

  • Kinderspielplatz
  • Hallenbad
  • Türkisches Bad und Sauna
  • Fitnesscenter
  • CCTV-Kamera und Garage
  • 24-Stunden-Sicherheit mit Kameras für
  • Klimaanlage
  • Basketballplatz
  • Cafe
  • Concierge
  • Trockenreinigung
  • Generator
  • Friseur
  • Landschaftsbau
  • Multifunktionshalle
  • Freibad
  • Privater Garten
  • Empfang
  • Sicherheitsgates
  • Smart Home System
  • Supermarkt

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Sariyer, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

