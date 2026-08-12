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Duplexes am Meer in Marmararegion, Türkei

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İstanbul
75
Beylikduzu
9
Yalova
38
Buyukcekmece
6
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60 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 7 zimmer in Karacabey, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 3/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$324,449
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Doppelhaus 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick und Pool in Büyükçekmece Marina Die zum Verkauf stehenden Wohnungen …
$1,80M
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$177,812
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen in einer Anlage mit Einzigartigem Meerblick in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt s…
$165,272
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen mit Meerblick direkt am Sandstrand in Çınarcık Yalova liegt dank seiner Nähe zu gr…
$187,232
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 3/5
Vorteilhaft Bepreiste Immobilien mit Meerblick in Yalova Çınarcık Direkt am Marmarameer gele…
$220,347
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/5
Wohnungen mit Meerblick in zentraler Lage in Çınarcık Yalova Die Wohnungen mit Meerblick bef…
$176,830
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Doppelhaus 7 zimmer in Bakırköy, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 719 m²
Etagenzahl 17
Elegante Wohnungen in einem Markenprojekt in Bakırköy İstanbul Die Wohnung befindet sich auf…
$6,40M
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$292,405
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Doppelhaus 5 zimmer in Pendik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 163 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen zum Verkauf in einer sicheren Wohnanlage in Pendik, Istanbul Pendik, einer der sic…
$473,396
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Doppelhaus 7 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Meerblick und Balkon zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul Die Wohnungen mit Meer…
$620,033
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Doppelhaus 5 zimmer in Beykoz, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Blick auf den Bosporus und das Meer in einem Projekt in Istanbul, Türkei Beyko…
$2,80M
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Elegante Wohnungen mit Natur- und Meerblick in Yalova zu verkaufen. Diese Wohnungen mit Natu…
$177,812
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Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 5/5
Meer- und Naturblickwohnungen in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt sich aufgrund ihrer vorte…
$110,267
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Doppelhaus 7 zimmer in Pendik, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen zum Verkauf in einer sicheren Wohnanlage in Pendik, Istanbul Pendik, einer der sic…
$753,969
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Doppelhaus 6 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 269 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen am Meer mit unvergleichlicher Aussicht und reichhaltigen Annehmlichkeiten im Zentr…
$599,250
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Doppelhaus 6 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 271 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Yalova Yalova ist dank seiner Nähe zu Ista…
$293,274
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Doppelhaus 7 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 321 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$662,754
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Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einer Anlage mit Pool und Aussicht im Zentrum von Çınarcık, Yalova Yalova liegt…
$134,615
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Doppelhaus 5 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$220,533
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 3/4
2 und 3 Schlafzimmer Duplex-Wohnungen in Teşvikiye, Yalova Yalova befindet sich dank seiner …
$146,637
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Doppelhaus 6 zimmer in Kadikoy, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 263 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem ruhigen Gebäudekomplex in Kadıköy İstanbul Die Wohnungen be…
$1,67M
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Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/5
Vorteilhaft Bepreiste Immobilien mit Meerblick in Yalova Çınarcık Direkt am Marmarameer gele…
$119,980
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Stockwerk 4/4
Maisonette-Wohnung in einer Anlage mit Pool in Bursa Die Wohnung befindet sich in Mudanya, e…
$355,624
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Doppelhaus 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf nur 600 m vom Yachthafen in Büyükçekmece entfernt Büyükçekmece ist ein…
$379,871
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Doppelhaus 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 5/5
Duplex-Wohnung mit Meerblick zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Parkplatz in Mudanya, Bursa…
$303,666
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Doppelhaus 6 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$576,157
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Doppelhaus 4 zimmer in 25 Carsi Eczanesi, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
25 Carsi Eczanesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 7/4
Nur noch ein paar 3+1 Wohnungen übrig – extrem limitiert!Preis beginnt nur $405.000 (Cash on…
$400,000
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Doppelhaus 6 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$293,274
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Doppelhaus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Etagenzahl 12
Schlüsselfertige Immobilien in Istanbul Beylikdüzü Schlüsselfertige Immobilien befinden sich…
$398,345
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Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

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