  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Marmararegion
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Terrasse

Duplexes mit Terrasse in Marmararegion, Türkei

İstanbul
82
Bursa
34
Yalova
38
Buyukcekmece
8
5 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 7 zimmer in 267 Sokak, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
267 Sokak, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 420 m²
Stockwerk 5/5
$9,07M
Doppelhaus 4 zimmer in , Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/3
$4,94M
Doppelhaus 3 zimmer in , Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 10/11
$5,44M
Doppelhaus 4 zimmer in , Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Stockwerk 3/4
$3,46M
Doppelhaus 4 zimmer in , Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 3/4
$8,66M
Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

