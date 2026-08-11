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Duplexes in Maltepe, Türkei

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6 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in zentraler Lage in Maltepe, Istanbul, nahe der Küste und einem Einkaufszentrum M…
$347,909
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Doppelhaus 5 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Laufnähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln in Maltepe, Istanbul Maltepe ist einer…
$404,513
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Doppelhaus 6 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Stadtblick an der Hauptstraße in Maltepe, Istanbul Maltepe liegt auf der anato…
$421,979
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 6 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Laufnähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln in Maltepe, Istanbul Maltepe ist einer…
$446,257
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Doppelhaus 4 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in zentraler Lage in Maltepe, Istanbul, nahe der Küste und einem Einkaufszentrum M…
$375,649
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Doppelhaus 4 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe der Autobahn E-5 und der U-Bahn in Maltepe, Istanbul Das V…
$368,714
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