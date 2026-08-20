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Duplexes in Basaksehir, Türkei

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Doppelhaus 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Geräumige Immobilien mit Balkonen in einer Umfassenden Anlage in Başakşehir Başakşehir beher…
$651 421
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