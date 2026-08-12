Duplexes mit Bergblick kaufen in Marmararegion, Türkei

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Yalova
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Buyukcekmece
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20 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$177,812
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen in einer Anlage mit Einzigartigem Meerblick in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt s…
$165,272
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/5
Wohnungen mit Meerblick in zentraler Lage in Çınarcık Yalova Die Wohnungen mit Meerblick bef…
$176,830
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TekceTekce
Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Stockwerk 4
Naturblick-Immobilien in Strandnähe in Yalova Çınarcık Çınarcık ist eine der beliebten Wohng…
$175,674
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Elegante Wohnungen mit Natur- und Meerblick in Yalova zu verkaufen. Diese Wohnungen mit Natu…
$177,812
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Doppelhaus 7 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 321 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$662,754
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Doppelhaus 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 194 m²
Stockwerk 4/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$204,368
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 3/4
2 und 3 Schlafzimmer Duplex-Wohnungen in Teşvikiye, Yalova Yalova befindet sich dank seiner …
$146,637
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Doppelhaus 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 385 m²
Stockwerk 7/9
Wohnungen in Bursa Nilüfer in einer Renommierten Wohnanlage Das Viertel Odunluk in Nilüfer, …
$718,176
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Stockwerk 4/4
Maisonette-Wohnung in einer Anlage mit Pool in Bursa Die Wohnung befindet sich in Mudanya, e…
$355,624
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Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 3/5
Geräumige Wohnungen mit unvergleichlichem Naturblick in Çınarcık Yalova Die Wohnungen befind…
$152,559
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Doppelhaus 6 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$576,157
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Doppelhaus 6 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 4/5
Geräumige Wohnungen mit Naturblick in Gehentfernung zum Strand in Çınarcık Yalova Die Region…
$244,780
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Doppelhaus 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Stockwerk 4/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$146,637
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Doppelhaus 3 zimmer in Termal, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem Projekt mit Pool mit Heilwasser in Yalova Termal Yalova, die Perle der Ma…
$124,699
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Doppelhaus 5 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 278 m²
Stockwerk 4/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$324,449
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Doppelhaus 3 zimmer in Termal, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/6
Möblierte Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern in Yalova Termal Die Wohnung liegt in Yalov…
$110,174
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 4/5
Geräumige Wohnungen mit Naturblick in Gehentfernung zum Strand in Çınarcık Yalova Die Region…
$214,760
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$636,198
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Doppelhaus 4 zimmer in Termal, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Stockwerk 4/4
Luxuswohnungen in einem eleganten Komplex in Yalova Termal Yalova hat mit seiner Nähe zu Ist…
$289,811
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Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

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