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Duplexes in Bakırköy, Türkei

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Doppelhaus 8 zimmer in Bakırköy, Türkei
Doppelhaus 8 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 430 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit umfangreichen sozialen Annehmlichkeiten in Bakırköy, Istanbul Bakırköy zeichne…
$4,51M
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Doppelhaus 6 zimmer in Bakırköy, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 613 m²
Etagenzahl 17
Elegante Wohnungen in einem Markenprojekt in Bakırköy İstanbul Die Wohnung befindet sich auf…
$5,02M
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Doppelhaus 7 zimmer in Bakırköy, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 719 m²
Etagenzahl 17
Elegante Wohnungen in einem Markenprojekt in Bakırköy İstanbul Die Wohnung befindet sich auf…
$6,42M
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