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Häuser am Meer in İstanbul, Türkei

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Fatih
115
Beylikduzu
53
Buyukcekmece
44
Basaksehir
34
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44 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick und Pool in Büyükçekmece Marina Die zum Verkauf stehenden Wohnungen …
$1,80M
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Doppelhaus 7 zimmer in Bakırköy, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 719 m²
Etagenzahl 17
Elegante Wohnungen in einem Markenprojekt in Bakırköy İstanbul Die Wohnung befindet sich auf…
$6,40M
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Haus 6 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Haus 6 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Etagenzahl 3
Freistehende und halb freistehende Villen mit Pools in Beylikdüzü Die Villen befinden sich i…
$1,90M
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Doppelhaus 5 zimmer in Pendik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 163 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen zum Verkauf in einer sicheren Wohnanlage in Pendik, Istanbul Pendik, einer der sic…
$473,396
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Doppelhaus 7 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Meerblick und Balkon zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul Die Wohnungen mit Meer…
$620,033
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Doppelhaus 5 zimmer in Beykoz, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Blick auf den Bosporus und das Meer in einem Projekt in Istanbul, Türkei Beyko…
$2,80M
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Haus 6 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Haus 6 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 443 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle Villen in Strandnähe in Büyükçekmece Istanbul Die schicken Villen befinden sich in…
$1,10M
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Villa 6 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Villa 6 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 289 m²
Etagenzahl 3
Freistehende und halb freistehende Villen mit Pools in Beylikdüzü Die Villen befinden sich i…
$2,05M
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Doppelhaus 7 zimmer in Pendik, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen zum Verkauf in einer sicheren Wohnanlage in Pendik, Istanbul Pendik, einer der sic…
$753,969
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Doppelhaus 6 zimmer in Kadikoy, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 263 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem ruhigen Gebäudekomplex in Kadıköy İstanbul Die Wohnungen be…
$1,67M
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Herrenhaus 15 zimmer in Fatih, Türkei
Herrenhaus 15 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 15
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 850 m²
Etagenzahl 3
Historisches Herrenhaus in Fatih mit Meerblick restaurierbar für große Investitionen Die zum…
$2,05M
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Doppelhaus 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf nur 600 m vom Yachthafen in Büyükçekmece entfernt Büyükçekmece ist ein…
$379,871
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Doppelhaus 4 zimmer in 25 Carsi Eczanesi, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
25 Carsi Eczanesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 7/4
Nur noch ein paar 3+1 Wohnungen übrig – extrem limitiert!Preis beginnt nur $405.000 (Cash on…
$400,000
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Doppelhaus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Etagenzahl 12
Schlüsselfertige Immobilien in Istanbul Beylikdüzü Schlüsselfertige Immobilien befinden sich…
$398,345
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Haus 7 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Haus 7 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Meerblick Villen mit privatem Pool in İstanbul Büyükçekmece Die zum Verkauf stehenden Villen…
$1,25M
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Doppelhaus 5 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit reichen Annehmlichkeiten in Eyüp İstanbul Die Woh…
$1,15M
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Villa 7 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Villa 7 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 394 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle Villen in Strandnähe in Büyükçekmece Istanbul Die schicken Villen befinden sich in…
$1,20M
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Doppelhaus 5 zimmer in Uskudar, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem Projekt in Meeresnähe in Üsküdar Istanbul Die Wohnungen befinden sich im …
$733,186
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Doppelhaus 5 zimmer in Kadikoy, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem ruhigen Gebäudekomplex in Kadıköy İstanbul Die Wohnungen be…
$1,22M
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Doppelhaus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Meerblick und Balkon zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul Die Wohnungen mit Meer…
$459,540
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Doppelhaus 3 zimmer in Kartal, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kartal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 17
Wohnungen am Meer in der Nähe des Marmaray-Bahnhofs in Kartal, Istanbul Die zum Verkauf steh…
$549,601
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Doppelhaus 6 zimmer in Kadikoy, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 224 m²
Stockwerk 13/13
Maisonette- Wohnungen mit einzigartigem Blick auf den Yachthafen in Kadıköy Kalamış Kadıköy …
$1,50M
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Doppelhaus 6 zimmer in Uskudar, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in Laufnähe zur U-Bahn, zur Marmaray und zur Fähre in Üsküdar, Istanbul Die Wohnun…
$2,34M
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Villa 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Villa 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Villa mit privatem Schwimmbad und Garten in Istanbul Büyükçekmece Die Villa mit privatem Sch…
$743,578
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Doppelhaus 4 zimmer in Kartal, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kartal, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/17
Wohnungen am Meer in der Nähe des Marmaray-Bahnhofs in Kartal, Istanbul Die zum Verkauf steh…
$484,942
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Villa 5 zimmer in Şile, Türkei
Villa 5 zimmer
Şile, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse freistehende Villen bieten Investitionsmöglichkeiten in İstanbul Şile an Şile, ein…
$1,50M
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Doppelhaus 4 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe der Autobahn E-5 und der U-Bahn in Maltepe, Istanbul Das V…
$367,170
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Doppelhaus 6 zimmer in Bakırköy, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 613 m²
Etagenzahl 17
Elegante Wohnungen in einem Markenprojekt in Bakırköy İstanbul Die Wohnung befindet sich auf…
$4,99M
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Doppelhaus 3 zimmer in Beyoglu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen in einem Projekt mit horizontaler Architektur in İstanbul Beyoğlu Das Projekt mit …
$989,513
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Doppelhaus 4 zimmer in Uskudar, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem Projekt in Meeresnähe in Üsküdar Istanbul Die Wohnungen befinden sich im …
$733,186
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Eigenschaftstypen in İstanbul

villen
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Immobilienangaben in İstanbul, Türkei

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