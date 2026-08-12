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Berghütte kaufen in İstanbul, Türkei

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Fatih
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Beylikduzu
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Buyukcekmece
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Basaksehir
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5 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Haus 4 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 8
Eşyalı Satılık
$396,227
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Haus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Haus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
$768,287
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Villa 4 zimmer in Beykoz, Türkei
Villa 4 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Preis auf Anfrage
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 4 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Haus 4 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 5
$239,578
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Haus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Haus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAKSİTLİ SATILIK D…
$242,122
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Eigenschaftstypen in İstanbul

villen
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in İstanbul, Türkei

mit Garage
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