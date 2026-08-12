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Stadthäuser in İstanbul, Türkei

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Basaksehir
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7 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Buyukcekmece, Türkei
Reihenhaus
Buyukcekmece, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 394 m²
Willkommen in einer außergewöhnlichen Lebenserfahrung in istanbul. Dieses exquisite Anwesen …
$999,362
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Reihenhaus 6 zimmer in Pendik, Türkei
Reihenhaus 6 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
Moderne Doppelhaushälften mit sozialen Einrichtungen in Yenişehir, Pendik, Istanbul Die zum …
$889,060
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Reihenhaus 5 zimmer in Pendik, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 1
Moderne Doppelhaushälften mit sozialen Einrichtungen in Yenişehir, Pendik, Istanbul Die zum …
$691,620
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Reihenhaus 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Stockwerk 3/6
3+1 townhouse Project in Başakşehir Investering & Burgerschap: Geschikt voor het verkrijg…
$950,000
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Reihenhaus 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
$576,000
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Reihenhaus 5 zimmer in , Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Warum dieses Projekt wählen?Für Investoren:Lage: nahe Kanal Istanbul und eine zukünftige U-B…
$498,000
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Reihenhaus 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Stockwerk 3/6
4+1 townhouse Project in Başakşehir Investeringen & Burgerschap: Geschikt voor het verkri…
$1,10M
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Immobilienangaben in İstanbul, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
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