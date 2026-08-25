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Häuser in Sariyer, Türkei

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villen
3
7 immobilienobjekte total found
Haus 7 Schlafzimmer in , Türkei
Haus 7 Schlafzimmer
, Türkei
Schlafräume 7
Fläche 503 m²
Türkische Staatsbürgerschaft (zweiter Pass)✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, …
$2,47M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Haus 6 zimmer in Sariyer, Türkei
Haus 6 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 4
Doppelhaushälften mit 5 Schlafzimmern, privatem Pool und Aufzug in Sarıyer Demirciköy Die Do…
$832 749
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Haus 6 zimmer in , Türkei
Haus 6 zimmer
, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Fläche 354 m²
Etagenzahl 1
Türkische Staatsbürgerschaft (zweiter Pass)Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, V…
$2,05M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Doppelhaus 4 zimmer in Sariyer, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 267 m²
Etagenzahl 20
Wohnungen in Gehweite zu Vadi İstanbul in Sarıyer Das Projekt befindet sich im Stadtteil Sar…
$2,95M
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Villa 7 zimmer in Sariyer, Türkei
Villa 7 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
For sale | Villa | Zekeriyaköy | ?Triplex ?400 Sqm ?2 Living room ?5 Bedroom ?5 Bathr…
$1,80M
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Villa 8 zimmer in Sariyer, Türkei
Villa 8 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 4
FOURLEX 600 M2 NET KAPALI ALAN 500 M2 OTURUM ARSA PANORAMİK MANZARALI / HAVUZ /   KAPALI…
$4,73M
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TekceTekce
Villa 7 zimmer in Sariyer, Türkei
Villa 7 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
ZEKERİYAKÖY ?Fourlex ?Müstakil ?Net kapalı alan 520m2 ?Arsa 600m2 ?1 Salon ?6 Oda ?5 …
$5,11M
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