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Häuser in Avcilar, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Avcilar, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Avcilar, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Diese Villen befinden sich im malerischen Stadtteil Avcılar von istanbul, bieten eine ruhige…
$652,623
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Villa in G 146 Sokagi, Türkei
Villa
G 146 Sokagi, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 350 m²
Elysische Villen
$411,813
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Haus 5 zimmer in Avcilar, Türkei
Haus 5 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Villen zum Verkauf in Avcılar, Istanbul, 800 m vom Küçükçekmece-See entfernt Die Villen in I…
$440,341
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