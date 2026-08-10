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Häuser mit Swimmingpool in İstanbul, Türkei

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Fatih
115
Beylikduzu
53
Buyukcekmece
45
Basaksehir
34
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7 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Ümraniye, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Ümraniye, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Diese Doppelhaushälften befinden sich in einem Wohnkomplex in Ümraniye, istanbul, einem schn…
$1,41M
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Haus 4 Schlafzimmer in Beylikduzu, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Beylikduzu, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Entdecken Sie diese exquisiten Tripelvillen nur 2 km vom Gurpınar Beach im blühenden Stadtte…
$1,84M
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Haus 4 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 179 m²
Basaksehir wird schnell zu einem der gefragtesten Standorte in Istanbul und zieht zahlreiche…
$512,525
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Villa 1 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Villa 1 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Fläche 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
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Villa 4 zimmer in Fatih, Türkei
Villa 4 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 232 m²
ID ST BI-382Grundlegende Informationen:Bahçeşehir BezirkDauer der Fertigstellung: April 2025…
$690,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Stockwerk 3/6
3+1 townhouse Project in Başakşehir Investering & Burgerschap: Geschikt voor het verkrijg…
$950,000
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Villa 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Villa 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
$1,50M
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Eigenschaftstypen in İstanbul

villen
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in İstanbul, Türkei

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