  Wohnkomplex Two bedroom apartment near the financial center.

Wohnkomplex Two bedroom apartment near the financial center.

Atasehir, Türkei
$315,000
14
ID: 27540
Letzte Aktualisierung: 03.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Atasehir

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Der Komplex befindet sich in Atanehir Bezirk auf der asiatischen Seite von Istanbul in der Nähe des Finanzbezirks FİNANS MERKEZİ, auf einer Gesamtfläche von 8.000 m2, besteht aus einem 16-stöckigen Schmetterlingsblock, insgesamt 66 Wohnungen, 2 + 1 bis 3 + 1 Layouts, mit Flächen von 92 m2 bis 163 m2.

Strategisch zwischen den Bezirken Ümraniye und Ataşehir gelegen, bietet Komfort und einfachen Zugang zu wichtigen Verkehrswegen. Nur 3 Autominuten von der Autobahn E-6 und nur 10 Minuten von der 15 TEMMUZ Brücke, 1 km. U-Bahn-Station Altinşehir.

Rund um das Projekt finden Sie viele kommerzielle Zentren und Einkaufszentren wie Metropol AVM, medizinische
Einrichtungen einschließlich Acibadem Hospital, sowie renommierte Universitäten wie Fenerbahçe Üniversite und Yeditepe
Üniversite, sowie Schulen.

Alle Wohnungen werden komplett fertig gestellt, die auf die höchsten Qualitätsstandards mit hochwertigen Materialien abgeschlossen werden und ein intelligentes Heimsystem und eine Zentralheizung umfassen.

Infrastruktur:

  • Schwimmbad
  • Fitnesscenter
  • SPANIEN
  • Sauna
  • Türkisches Bad
  • Erholungsbereich
  • Café und Restaurant
  • Parkplatz
  • 24/7 Sicherheit

Für nähere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Atasehir, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

