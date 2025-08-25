Wohnkomplex Two bedroom apartment near the financial center.

Der Komplex befindet sich in Atanehir Bezirk auf der asiatischen Seite von Istanbul in der Nähe des Finanzbezirks FİNANS MERKEZİ, auf einer Gesamtfläche von 8.000 m2, besteht aus einem 16-stöckigen Schmetterlingsblock, insgesamt 66 Wohnungen, 2 + 1 bis 3 + 1 Layouts, mit Flächen von 92 m2 bis 163 m2.

Strategisch zwischen den Bezirken Ümraniye und Ataşehir gelegen, bietet Komfort und einfachen Zugang zu wichtigen Verkehrswegen. Nur 3 Autominuten von der Autobahn E-6 und nur 10 Minuten von der 15 TEMMUZ Brücke, 1 km. U-Bahn-Station Altinşehir.

Rund um das Projekt finden Sie viele kommerzielle Zentren und Einkaufszentren wie Metropol AVM, medizinische

Einrichtungen einschließlich Acibadem Hospital, sowie renommierte Universitäten wie Fenerbahçe Üniversite und Yeditepe

Üniversite, sowie Schulen.

Alle Wohnungen werden komplett fertig gestellt, die auf die höchsten Qualitätsstandards mit hochwertigen Materialien abgeschlossen werden und ein intelligentes Heimsystem und eine Zentralheizung umfassen.

Infrastruktur:

Schwimmbad

Fitnesscenter

Sauna

Türkisches Bad

Erholungsbereich

Café und Restaurant

Parkplatz

24/7 Sicherheit

