  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Wohnkomplex Riviera Monaco

Wohnkomplex Riviera Monaco

Na Chom Thian, Thailand
;
26
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 3639
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.05.23

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Na Chom Thian

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Riviera Monaco ist eine moderne Elite-Eigentumswohnung in Na Chom Thian im Süden von Pattaya, in einer beliebten Gegend an der ersten Linie des Meeres, direkt am Jomtien Beach!

Die Gegend ist grün, ruhig, gut entwickelt. Der 40-stöckige Wolkenkratzer umfasst 412 Apartments mit einer Fläche von 26 bis 130 Quadratmetern. m: Studios und Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, einschließlich Penthäusern. Die meisten Apartments bieten einen atemberaubenden Meerblick.

In der Nähe des Komplexes gibt es die notwendige Infrastruktur - Supermärkte, Geschäfte, beliebte Restaurants und Bars, Einkaufszentren, Massagesalons, Apotheken, Nachtclubs, Parks, ein Markt, auf dem Sie immer frisches Obst, Gemüse, kaufen können, Meeresfrüchte. In die Innenstadt - 15 Autominuten!


EINFACH:
- Lobby mit Erholungsgebieten
- Panorama-Pools mit schickem Rundblick auf das Meer und die Stadt
- Sonnenterrasse
- Fitnessstudio
- Sauna
- Tennisplätze
- tropische Gärten
- Restaurant
- Bar
- Erholungsgebiete
- Kinderbereich mit separatem Pool
- Reinigungsservice für Wohnungen
- Wäsche
- elektronisches Zugangssystem zum Gebäude
- Videoüberwachung rund um die Uhr
- Concierge-Service
- Sicherheit rund um die Uhr
- Parken
- Hochgeschwindigkeitsaufzüge
- Kabelfernsehen
- Internet, WI-FI

Rufen Sie uns an und wir helfen Ihnen gerne beim Kauf von Luxusimmobilien in Thailand zu einem erschwinglichen Preis!

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    40

Standort auf der Karte

Na Chom Thian, Thailand
Essen & Trinken
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Utopia Naiharn
Rawai, Thailand
Preis auf Anfrage
Wohnanlage Eden Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$453,584
Wohnanlage THE CITY
Provinz Phuket, Thailand
von
$64,360
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$1,08M
Wohnanlage VIP Karon
Karon, Thailand
von
$103,289
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Riviera Monaco
Na Chom Thian, Thailand
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$181,939
Jede Villa ist mit einem privaten Pool ausgestattet, ideal für Erholung und Freizeit. Die Villen bieten geräumige Wohnbereiche, entworfen mit einem modernen und offenen Layout. Diese Villen bieten eine fantastische Gelegenheit für einen ruhigen Lebensstil oder als Ferienhaus.Ausstattung:Sich…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$409,516
Die Residenz verfügt über Dach-Lounge-Bereich, Infinity-Pool und Jacuzzi, malerische Aussicht auf den Golfplatz, die Lagune und das Meer, einen Grillplatz, einen Yoga-Bereich, einen Rasen. Es ist ein Teil eines großen Komplexes mit Einkaufszentren, einem Golfplatz, Bars und Restaurants.Lage …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage 777 Beach Condo
Wohnanlage 777 Beach Condo
Wohnanlage 777 Beach Condo
Wohnanlage 777 Beach Condo
Wohnanlage 777 Beach Condo
Wohnanlage 777 Beach Condo
Thalang, Thailand
von
$35,640
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 20–36 m²
4 Immobilienobjekte 4
Günstiges Eigentum an einem guten StandortDas Kondominium liegt nur 1 km vom Maikao Beach entfernt und ist aufgrund der dynamischen Entwicklung des Nordens der Insel für das nächste Jahrzehnt eine Investitionsentscheidung. Der Komplex wurde vor kurzem in Betrieb genommen und verfügt über ein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
20.0 – 36.0
35,651 – 108,586
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
14.01.2026
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen