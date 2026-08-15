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Penthäuser mit Swimmingpool in la Marina Baixa, Spanien

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Benidorm
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Villajoyosa
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La Nucia
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Altea
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18 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 1/3
Erstaunliches Doppelhaus im obersten Stockwerk mit einer großzügigen Dachterrasse, Schwimmba…
$484,950
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Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 342 m²
Stockwerk 4/4
Bezugsfertiges Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubende…
$2,43M
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 102 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$445,281
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Penthouse 4 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse 4 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 4
Großes Penthouse mit Innen- und Außenpools, Fitnessraum, Spa und großer Dachterrasse Lief…
$981,400
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 3/3
Modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Pools, Spielplatz, Paddle-Tennis und hoher Siche…
$371,276
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Penthouse 5 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Stockwerk 8/8
Luxuriöses, geräumiges Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick au…
$744,881
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Penthouse 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 5/5
Fantastisches Penthouse mit riesiger Dachterrasse, Fitnessraum, Social Club in einer geschlo…
$460,018
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Penthouse 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2
Schlüsselfertiges exklusives High-End-Maisonette-Penthouse mit privatem Pool, großer Terrass…
$1,64M
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse und herrlichem Meerblick, Pools, Fitnessraum un…
$426,043
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Stockwerk 8/8
Modernes Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick auf das Meer, be…
$727,423
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Penthouse in Benidorm, Spanien
Penthouse
Benidorm, Spanien
Fläche 267 m²
Das Meer, das Golf und das Leben von Benidorm, alles kann man im Eagle Tower genießen. Eine …
$855,873
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Penthouse 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 m²
Stockwerk 1/3
Premium-Doppelhaus im obersten Stock mit einer atemberaubenden Dachterrasse, Schwimmbad und …
$506,864
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 201 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$738,319
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Penthouse 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/4
Atemberaubendes, modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessbe…
$608,908
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 107 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$440,702
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Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 34/34
Schlüsselfertiges großes High-End-Penthouse mit herrlichem Meerblick, großer Dachterrasse, I…
$1,11M
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 128 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$555,170
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Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 304 m²
Stockwerk 24/25
Schlüsselfertiges High-End-Penthouse mit großer Sonnenterrasse, herrlichem Meerblick und vie…
$1,21M
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Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
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mit Terrasse
mit Bergblick
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Golfplatz in der Nähe
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