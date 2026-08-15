Penthäuser mit Bergblick kaufen in la Marina Baixa, Spanien

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Benidorm
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Villajoyosa
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La Nucia
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Altea
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9 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 342 m²
Stockwerk 4/4
Bezugsfertiges Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubende…
$2,43M
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Penthouse 4 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse 4 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 4
Großes Penthouse mit Innen- und Außenpools, Fitnessraum, Spa und großer Dachterrasse Lief…
$981,400
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 128 m²
Exklusive Residenz mit 2 Schlafzimmern am Meer in Villajoyosa, Costa Blanca Villajoyosa ist …
$1,75M
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Penthouse 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 5/5
Fantastisches Penthouse mit riesiger Dachterrasse, Fitnessraum, Social Club in einer geschlo…
$460,018
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Penthouse in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,38M
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Penthouse 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2
Schlüsselfertiges exklusives High-End-Maisonette-Penthouse mit privatem Pool, großer Terrass…
$1,64M
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Penthouse 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/4
Atemberaubendes, modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessbe…
$608,908
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Penthouse in Finestrat, Spanien
Penthouse
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, dakterras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op …
$697,574
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Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 304 m²
Stockwerk 24/25
Schlüsselfertiges High-End-Penthouse mit großer Sonnenterrasse, herrlichem Meerblick und vie…
$1,21M
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Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
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Golfplatz in der Nähe
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