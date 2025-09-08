Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Penthousewohnung mit Garten kaufen in la Marina Baixa, Spanien

Penthouse in Finestrat, Spanien
Penthouse
Finestrat, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Wohnkomplex mit 21 exklusiven Häusern, besteht aus 8 Etagen und verfügt über einen Gemeinsch…
$529,379
Penthouse in Benidorm, Spanien
Penthouse
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 316 m²
Nieuwbouw appartementen met uitstekende gemeenschappelijke ruimtes in Benidorm De zee en…
$931,101
