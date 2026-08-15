Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Meerblick

Penthäuser am Meer in la Marina Baixa, Spanien

;
Benidorm
15
Villajoyosa
48
La Nucia
31
Altea
6
Penthouse Löschen
Alles löschen
15 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 1/3
Erstaunliches Doppelhaus im obersten Stockwerk mit einer großzügigen Dachterrasse, Schwimmba…
$484,950
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 342 m²
Stockwerk 4/4
Bezugsfertiges Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubende…
$2,43M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse 4 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 4
Großes Penthouse mit Innen- und Außenpools, Fitnessraum, Spa und großer Dachterrasse Lief…
$981,400
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
DD CO DEDD CO DE
Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 128 m²
Exklusive Residenz mit 2 Schlafzimmern am Meer in Villajoyosa, Costa Blanca Villajoyosa ist …
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Stockwerk 8/8
Luxuriöses, geräumiges Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick au…
$744,881
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 4/5
Exquisite Meerblick-Immobilien in einer Anlage mit Pool in Finestrat Alicante Eingebettet in…
$685,950
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Finestrat Der Standort in Finestra…
$732,201
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse und herrlichem Meerblick, Pools, Fitnessraum un…
$426,043
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 430 m²
Stockwerk 30/30
Luxuriöse Strandnahe Wohnungen in einer Anlage in Benidorm Diese Wohnungen in Benidorm, eine…
$2,38M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Stockwerk 8/8
Modernes Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick auf das Meer, be…
$727,423
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Penthouse 4 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 5
Luxuswohnungen in einem Komplex in vorteilhafter Lage in Alfaz del Pi Alicante Die Wohnungen…
$990,052
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 m²
Stockwerk 1/3
Premium-Doppelhaus im obersten Stock mit einer atemberaubenden Dachterrasse, Schwimmbad und …
$506,864
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Finestrat Der Standort in Finestra…
$552,057
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 34/34
Schlüsselfertiges großes High-End-Penthouse mit herrlichem Meerblick, großer Dachterrasse, I…
$1,11M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 304 m²
Stockwerk 24/25
Schlüsselfertiges High-End-Penthouse mit großer Sonnenterrasse, herrlichem Meerblick und vie…
$1,21M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen