  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Golfplatz

Penthäuser in der Nähe des Golfclubs in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
16
la Vila Joiosa Villajoyosa
32
Altea
4
8 immobilienobjekte total found
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 96 m²
Luxuriöses Stadthaus in der Nähe des Meeres in Villajoyosa - QUA117742 2 Schlafzimmer, 3 Bad…
$534,240
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 99 m2.Garden: 56 m2, 2 terraces: 84 m2.Orientation - south.New …
$596,613
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 101 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 101 m2.Garden: 59 m2, 2 terraces: 76 m2.Orientation - south.New…
$676,342
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Garden: 65 m2, 2 terraces: 82 m2.Orientation - south.New…
$669,561
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 116 m²
Komfortable Apartments in Meeresnähe in Villajoyosa - QUA8640 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer. …
$597,698
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 104 m²
Neue Wohnungen in Villajoyosa, zum Meer 170 m - QUA117740 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer. Tepp…
$612,342
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
3 bedrooms, 3 bathrooms2 terraces: 100 m2, solarium: 74 m2, built area: 235 m2, useful area:…
$672,003
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Elite Apartments in Villajoyosa, zum Meer 170 m - QUA8624 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer. Tepp…
$634,037
