  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Terrasse

Penthäuser mit Terrasse in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
16
la Vila Joiosa Villajoyosa
32
Altea
4
5 immobilienobjekte total found
Penthouse in Finestrat, Spanien
Penthouse
Finestrat, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Wohnkomplex mit 21 exklusiven Häusern, besteht aus 8 Etagen und verfügt über einen Gemeinsch…
$529,379
Penthouse in Benidorm, Spanien
Penthouse
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 316 m²
Nieuwbouw appartementen met uitstekende gemeenschappelijke ruimtes in Benidorm De zee en…
$931,101
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Luxus-Penthouses mit 3 Schlafzimmern direkt am Meer in Villajoyosa, in der Nähe von Benidorm…
$671,494
Penthouse in Benidorm, Spanien
Penthouse
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 54 m²
Luxuriöse Penthousewohnungen in Strandnähe in Playa Poniente in Benidorm. Luxusapartments mi…
$833,062
Penthouse in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 169 m²
Duplex-Penthouse in Villajoyosa mit bestem Meerblick in einer prestigeträchtigen Wohnanlage.…
$803,075
Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
