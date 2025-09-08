Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Garage

Penthäuser mit Garage in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
16
la Vila Joiosa Villajoyosa
32
Altea
4
2 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 5/5
Diese elegante Residenz in Altea bietet den perfekten Rückzugsort für diejenigen, die Komfor…
$1,13M
Penthouse 1 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 1 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese neu entwickelten Apartments befinden sich in einer ruhigen Wohngegend von Altea, einer…
$562,934
