  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in la Marina Baixa, Spanien

275 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Reihenhaus in der Wohnanlage El Pinar, im Sierra Cortina Resort (Finestrat) Es sind 102 m2 v…
$344,408
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Schöne Villa in Renovierung in Altea La Vella, in der Nähe des Altena Golf Club. Sie können …
$821,019
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Eine tolle Villa komplett Erdgeschoss im Zentrum von Albir. Wenn Sie nach einer Villa mit al…
$756,968
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Villen in Finestratzum Meer - 3,5 km | zum Flughafen Alicante - 57 km2-4 Schlafzimmer | von …
$1,34M
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$1,14M
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 301 m²
Villa project in Altea Hills, Costa Blanca Modern home with innovative features, state-of-th…
$2,45M
Haus 2 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Mediterranean charm in the heart of Altea's Old Town Discover this gem located in the ico…
$701,094
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Luxury villa in Polop de la Marina, Alicante It has 3 bedrooms and 2 bathrooms, 100m2 built …
$510,332
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Villas with independent plots, situated in a uniq…
$539,774
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Extavagant Exclusive New Build villas in L'Albir. Fr Independent villas with 3 bedrooms, 2 b…
$856,736
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Luxuriöse freistehende Villen mit Meerblick in Benidorm. Luxusvillen mit Garten und privatem…
$1,10M
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 513 m²
Luxury villa in El Albir, Alicante, Costa Blanca An impressive luxury villa located in the b…
$1,36M
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Independent villas with 3 bedrooms, with private plot and solarium with sea views. This new …
$356,793
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 436 m²
Premium villa in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Detached house in the exclusive are…
$1,91M
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Beschrijving van het pand Welkom in deze charmante villa, idyllisch gelegen in de gewilde wi…
$669,229
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 254 m²
NOTAR presenteert dit charmante en functionele huis met twee verdiepingen, gelegen in het ce…
$1,06M
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Mediterrane Villen mit privatem Pool, Garten und Parkplatz, bieten einen unvergleichlichen B…
$739,061
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Große freistehende Villen im modernen Stil mit 2 und 3 Schlafzimmern in der Nähe von Benidor…
$447,771
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 702 m²
Große, moderne Villa in hoher Qualität. Dieses Haus hat alles, was man sich an Luxus wünsche…
$4,60M
Bungalow in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Premium Class Haus in Benidorm, 3 Schlafzimmer, Fläche 298 m2 - TZ7350 3 Schlafzimmer, 2 Bad…
$1,49M
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 164 m²
Aster Residencial ist ein privater Komplex, der nur 100 Meter vom Meer entfernt in der nördl…
$637,221
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Luxury villas with 3 bedrooms The Villas Miramar complex consists of independent villas loca…
$1,39M
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Aster Residencial ist nur 100 m vom Meer entfernt in der Nordstadt Costa Blanca, Villahoyos.…
$376,503
Reihenhaus in Benidorm, Spanien
Reihenhaus
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
This luxury project in a modern style is located in one of the most exclusive corners of Ben…
$943,494
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 204 m²
Villa mit Blick auf die Berge in Finestrat - PG1110242 5 Schlafzimmer, 4 Badezimmer. Teppich…
$686,430
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Magnificent independent villa with a large plot of 670 m2 with a beautiful garden and privat…
$515,126
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca The layout of each house on its plot is ch…
$648,820
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 437 m²
We offer a new High Tech villa in the elite  Sierra Cortina protected area with large window…
$1,63M
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 346 m²
Eine Immobilie zum Verkauf in der Urbanisation Bello Horizonte in La Nucia – eine dreigescho…
$1,01M
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 305 m²
Surrounded by beautiful nature and views of the Mediterranean sea and of the mountains .Loc…
$536,816
