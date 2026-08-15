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Häuser mit Pool in la Marina Baixa, Spanien

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Benidorm
117
Altea
192
La Nucia
141
Villajoyosa
46
86 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 512 m²
Etagenzahl 2
Fantastische, große Villa mit Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Padel-Tennisplatz und atember…
$676,158
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Villa 6 zimmer in Altea, Spanien
Villa 6 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 470 m²
Wir präsentieren Ihnen eine moderne Superior Villa in einer der exklusivsten Gegenden Alteas…
$2,60M
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Reihenhaus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Hübsches Eck-Stadthaus mit großem Garten, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und herrlich…
$493,537
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Fläche 125 m²
Umgeben von Kiefern und bewacht von Mount Ponoig, bietet das Polop Hills Residential Ihnen d…
$562,766
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Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Etagenzahl 2
Unglaublich moderne Villa mit großem Infinity-Pool, Garten, Keller und atemberaubendem Panor…
$781,245
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Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Premium-Doppelhaushälfte mit privatem Pool, großer Dachterrasse und Keller mit herrlichem Bl…
$526,617
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Der Bau dieser beeindruckenden Villen nahert sich der Fertigstellung, und Sie haben die Wahl…
$637,566
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Haus 4 zimmer in Polop, Spanien
Haus 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Moderne freistehende Villa in der neuen Premium-Entwicklung Polop16, in einer …
$513,485
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Villa 5 zimmer in Polop, Spanien
Villa 5 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 324 m²
Atemberaubende Doppelhaushälfte mit privatem Pool, großer Dachterrasse, Keller, umgeben von …
$709,327
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Villa 5 zimmer in Altea, Spanien
Villa 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 236 m²
Superior-Villa mit privatem Pool, Garten, großen Terrassen und herrlichem Panoramablick auf …
$1,91M
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Villa 5 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 5 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 338 m²
Schlüsselfertige große Villa mit Pool, Dachterrasse und herrlichem Meerblick vor Benidorm …
$805,400
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Villa 5 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 5 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 343 m²
Superior-Villa mit privatem Pool, schönem Garten und herrlichem Blick auf das Meer und Benid…
$1,22M
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Villa 5 zimmer in Altea, Spanien
Villa 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 236 m²
Superior-Villa mit privatem Pool, Garten, großen Terrassen und herrlichem Panoramablick auf …
$1,89M
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Villa 6 zimmer in Altea, Spanien
Villa 6 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 405 m²
Etagenzahl 3
Atemberaubende Villa mit privatem Pool. Großer Garten, große Terrassen in Premium-Bereich mi…
$3,11M
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Villa 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 398 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Luxusvilla in erstklassiger Lage mit Pool und großer Dachterrasse mit herrlicher A…
$809,022
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Villa 5 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Villa 5 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 284 m²
Elegante, schlüsselfertige Villa mit Schlafzimmern mit Meerblick, privatem Pool und wundersc…
$1,01M
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Villa 5 zimmer in Altea, Spanien
Villa 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 512 m²
Spektakuläre Villa mit atemberaubendem Meerblick, privatem Pool und sonnenbeschienener Terra…
$2,53M
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Wunderschönes Stadthaus mit privaten Gärten, weitläufigen Außenbereichen, Resort-Schwimmbeck…
$490,085
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Fläche 125 m²
Umgeben von Kiefern und bewacht von Mount Ponoig, bietet das Polop Hills Residential Ihnen d…
$551,042
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Haus 4 zimmer in Polop, Spanien
Haus 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
Die Villa Nr. 8 im Polop16-Komplex bietet eine ausgewogene Kombination aus Wohnraum, private…
$604,403
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Haus in Finestrat, Spanien
Haus
Finestrat, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Als Abschluss dieser atemberaubenden Villen nähert sich, nutzen Sie die Möglichkeit, zwische…
$637,566
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Villa 5 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 5 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Etagenzahl 2
Exquisite Villa in einer privilegierten Gegend in der Nähe von Benidorm mit privatem Pool, G…
$1,11M
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Fantastisches Luxus-Reihenhaus mit Terrasse, privatem Pool und Garage in einer Premium-Gegen…
$568,851
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Villa 4 zimmer in Altea, Spanien
Villa 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 458 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Superior Villa mit modernem Design, Infinity-Pool und herrlichem Panoramablick auf…
$2,13M
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Haus 4 zimmer in Polop, Spanien
Haus 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
Villa Nr. 10 ist eine der Hightech-Immobilien im Polop16-Komplex. Dieses Haus ist ideal für …
$614,517
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Chalet in Finestrat, Spanien
Chalet
Finestrat, Spanien
Fläche 313 m²
Entdecken Sie ein neues Lebenskonzept in einer privilegierten natürlichen Umgebung, mit dem …
$882,337
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Villa 5 zimmer in Altea, Spanien
Villa 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 530 m²
Etagenzahl 3
Exklusive Luxusvilla mit großzügigen Terrassen und atemberaubendem Meerblick in traumhafter …
$2,45M
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Villa 5 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 5 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Schlüsselfertige Premium-Villa mit privatem Pool, großem Garten, großen Terrassen und herrli…
$1,04M
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Villa 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Luxuriöse Villa mit privatem Pool, großem Garten und herrlichem Meerblick in einer hochwerti…
$554,202
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Villa 9 zimmer in Altea, Spanien
Villa 9 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 417 m²
Etagenzahl 1
Bezugsfertige, möblierte Großvilla mit atemberaubendem Panoramablick aufs Meer und Pool in p…
$1,31M
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Eigenschaftstypen in la Marina Baixa

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