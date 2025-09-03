Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Bungalows in la Marina Baixa, Spanien

la Nucia
5
la Vila Joiosa Villajoyosa
9
88 immobilienobjekte total found
Bungalow in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Premium Class Haus in Benidorm, 3 Schlafzimmer, Fläche 298 m2 - TZ7350 3 Schlafzimmer, 2 Bad…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Bungalow mit Meerblick in Finestrat - IM119211 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Teppichfläche: …
$205,994
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Nieuwbouwwoningen met panoramisch uitzicht in Finestrat-Benidorm Exclusieve woonwijk met ui…
$498,254
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
NEU GEBAUTE WOHNANLAGE IN FINESTRAT Neubau-Wohnanlage in Finestrat in einer der besten Gege…
$454,329
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 221 m²
Die Außenzone Ihrer Träume ist nur eine kurze Fahrt von einigen der schönsten Strände der Co…
$476,267
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Neuer Bungalowkomplex in Finestrat-Benidorm, einer der besten Gegenden an der Costa Blanca v…
$442,157
Eine Anfrage stellen
Bungalow 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 1/5
Wir präsentieren neue Wohnungen im modernen Stil in einem neuen geschlossenen Komplex in der…
$448,447
Eine Anfrage stellen
Bungalow in lAlfas del Pi, Spanien
Bungalow
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren einen gemütlichen Bungalow in Albir nur 1,4 km vom Strand entfernt. Der Bun…
$289,897
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Bungalow in Finestrat, Fläche 131 m2 - IM119199 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Teppichfläche:…
$205,994
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 164 m²
In diesem Komplex können Sie Ihr Traumhaus nur wenige Minuten von einigen der schönsten Strä…
$453,029
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Neuer Bungalow mit Meerblick in Finestrat - IM119193 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Teppichfl…
$205,994
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Moderner Bungalow in Finestrat, 2 Schlafzimmer, 131 m2 - IM119207 2 Schlafzimmer, 2 Badezimm…
$195,147
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 4/5
Wir präsentieren einen modernen Bungalow in einem neuen Wohnkomplex in Finestrat. Finestrat …
$435,717
Eine Anfrage stellen
Bungalow 3 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Bungalow 3 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren einen gemütlichen Bungalow in Albir nur 1,4 km vom Strand entfernt. Der Bun…
$288,766
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 176 m²
Stockwerk 1/2
Wir präsentieren einen modernen Bungalow in einem neuen Wohnkomplex mit 18 Wohnungen in Fine…
$464,648
Eine Anfrage stellen
Bungalow 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Bungalow 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Stockwerk 2/2
Wir präsentieren einen neuen modernen Bungalow in einem Wohnkomplex in der Stadt Benidorm in…
$451,263
Eine Anfrage stellen
Bungalow 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 5/5
Wir präsentieren einen modernen Bungalow in einem neuen Wohnkomplex in Finestrat. Finestrat …
$434,018
Eine Anfrage stellen
Bungalow in la Nucia, Spanien
Bungalow
la Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 106 m²
Luxus-Wohnungen mit geräumigen Terrassen an der Grenze von Altea und La Nusia, von wo aus Si…
$665,566
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
3-Zimmer-Wohnungen im Dachgeschoss oder Erdgeschoss in Meeresnähe in Benidorm. Bungalows im …
$406,013
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 229 m²
Stockwerk 2/2
Ein moderner Bungalow in einem neuen Wohnkomplex mit 18 Wohnungen in Finestrat.Der Bungalow …
$511,125
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Entdecken Sie diesen neuen Wohnkomplex in Finestrat, einer privilegierten Lage im Stadtteil …
$493,812
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Orxeta, Spanien
Bungalow
Orxeta, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
A renovated two -apartment bungalow with a very large basement and without utility bills, lo…
$172,475
Eine Anfrage stellen
Bungalow in la Nucia, Spanien
Bungalow
la Nucia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Bungalo is located in El Tossal, one of the most exclusive regions of La Nusia. The house ha…
$162,713
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 131 m²
In diesem Komplex können Sie Ihr Traumhaus nur wenige Minuten von einigen der schönsten Strä…
$365,886
Eine Anfrage stellen
Bungalow in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 48 m²
Die Wohnanlage ist eine private Entwicklung von Stadthäusern, Wohnungen, Penthäusern und Dup…
$371,812
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Neue Wohnheime mit Panoramablick in Finestrat-Benidorm Exklusive Wohnentwicklung mit Meerbli…
$491,050
Eine Anfrage stellen
Bungalow 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 1/2
Wir bieten Ihnen einen neuen Bungalow in der Urbanisation im Bau "Sunny Hills". Der Bungalow…
$370,362
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Luxuriöser Bungalow in Finestrat, Costa Blanca, Spanien - IM119194 2 Schlafzimmer, 2 Badezim…
$227,689
Eine Anfrage stellen
Bungalow in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
NEUBAU WOHNUNG MIT SPEKTAKULÄREM MEERBLICK IN VILLAJOYOSA LEBEN AM MEER Neubau einzigart…
$614,755
Eine Anfrage stellen
Bungalow 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Bungalow 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 m²
Stockwerk 2/2
Ein moderner Bungalow in einem neuen Wohnkomplex mit 18 Wohnungen in Finestrat. Der Bungalow…
$509,132
Eine Anfrage stellen

