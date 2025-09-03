Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Garage in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
137 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in la Nucia, Spanien
Haus 4 zimmer
la Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Vila Natura ist ein exklusiver privater Komplex von 8 einzelnen Villen in der renommierten G…
$566,747
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Schöne Villa in Renovierung in Altea La Vella, in der Nähe des Altena Golf Club. Sie können …
$821,019
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Eine tolle Villa komplett Erdgeschoss im Zentrum von Albir. Wenn Sie nach einer Villa mit al…
$756,968
Haus 4 zimmer in Polop, Spanien
Haus 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Moderne Villa in Polop. Diese neue moderne Villa befindet sich in der malerischen Stadt Polo…
$585,220
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$1,14M
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 301 m²
Villa project in Altea Hills, Costa Blanca Modern home with innovative features, state-of-th…
$2,45M
Haus 2 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Mediterranean charm in the heart of Altea's Old Town Discover this gem located in the ico…
$701,094
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Luxury villa in Polop de la Marina, Alicante It has 3 bedrooms and 2 bathrooms, 100m2 built …
$510,332
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 513 m²
Luxury villa in El Albir, Alicante, Costa Blanca An impressive luxury villa located in the b…
$1,36M
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 436 m²
Premium villa in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Detached house in the exclusive are…
$1,91M
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 702 m²
Große, moderne Villa in hoher Qualität. Dieses Haus hat alles, was man sich an Luxus wünsche…
$4,60M
Bungalow in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Premium Class Haus in Benidorm, 3 Schlafzimmer, Fläche 298 m2 - TZ7350 3 Schlafzimmer, 2 Bad…
$1,49M
Haus 4 zimmer in Polop, Spanien
Haus 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine moderne Villa in der Stadt Polop. Die Stadt Polop ist eine kleine Stad…
$838,654
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Bungalow mit Meerblick in Finestrat - IM119211 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Teppichfläche: …
$205,994
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca A place magically located between the mountains a…
$648,820
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 322 m²
Luxury villas in Balcón de Finestrat, Costa Blanca Designer villas on large plots, with view…
$1,38M
Bungalow 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 1/5
Wir präsentieren neue Wohnungen im modernen Stil in einem neuen geschlossenen Komplex in der…
$448,447
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 232 m²
Fantastische, schöne Villa, komplett renoviert, in ruhiger Lage von Albir. Das Haus wurde 20…
$925,281
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Bungalow in Finestrat, Fläche 131 m2 - IM119199 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Teppichfläche:…
$205,994
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 339 m²
Villa for sale in Alfaz del Pi, Costa Blanca Located in the urban center of Albir, just 15 m…
$1,25M
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 459 m²
Schönes Haus in Finestrat, Costa Blanca - PM117735 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer. Teppichfläc…
$2,36M
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 337 m²
Schöne Villa mit privatem Pool und großer Terrasse in Altea Beschreibung:   Herzlich Willk…
$1,28M
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Luxury villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Its location allows you to enjoy on…
$1,53M
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Eine atemberaubende Luxusvilla in der schönen Stadt Altea an der Costa Blanca, in der Nähe d…
$1,92M
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Fantastische Villa, die im Jahr 2023 wunderschön reformiert wurde, zu einem sehr hohen Stand…
$576,119
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$866,910
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca The layout of each house on its plot is ch…
$736,056
Haus 5 zimmer in la Nucia, Spanien
Haus 5 zimmer
la Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Einführung der atemberaubenden geräumigen Villa in einem schönen modernen Wohnkomplex in La …
$698,878
Haus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 129 m²
Etagenzahl 2
Villas Lidiamar: Exklusivität und Komfort in Finestrat. Wir präsentieren Ihnen Ihre Aufmerks…
$681,406
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$463,443
