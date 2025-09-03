Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
99 immobilienobjekte total found
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VYM Canarias
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Extavagant Exclusive New Build villas in L'Albir. Fr Independent villas with 3 bedrooms, 2 b…
$856,736
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Beschrijving van het pand Welkom in deze charmante villa, idyllisch gelegen in de gewilde wi…
$669,229
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 702 m²
Große, moderne Villa in hoher Qualität. Dieses Haus hat alles, was man sich an Luxus wünsche…
$4,60M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 164 m²
Aster Residencial ist ein privater Komplex, der nur 100 Meter vom Meer entfernt in der nördl…
$637,221
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Aster Residencial ist nur 100 m vom Meer entfernt in der Nordstadt Costa Blanca, Villahoyos.…
$376,503
Eine Anfrage stellen
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 346 m²
Eine Immobilie zum Verkauf in der Urbanisation Bello Horizonte in La Nucia – eine dreigescho…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 305 m²
Surrounded by beautiful nature and views of the Mediterranean sea and of the mountains .Loc…
$536,816
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Wonderful rustic finca situated in the lower area of Rincon de Loix, with a surface area of …
$1,63M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Die schöne verfügbare Villa umfasst: Klimaanlage im Erdgeschoss und im ersten Stock, Fußbode…
$913,643
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Ein einstöckiges Haus steht in der Gegend von Alfaz del Pi, Jardin de Alfaz, zum Verkauf. …
$616,854
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus in Polop, Spanien
Haus
Polop, Spanien
Fläche 231 m²
Luxuriöses Wohnen im Herzen der Costa Blanca Entdecken Sie den Charme von Polop, einer maler…
$430,634
Eine Anfrage stellen
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Fantastische Villa, die im Jahr 2023 wunderschön reformiert wurde, zu einem sehr hohen Stand…
$576,119
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 98 m²
Aster Residencial ist nur 100 m vom Meer entfernt in der Nordstadt Costa Blanca, Villahoyos.…
$322,009
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Fantastic luxury villa with sea views in Finestrat, Benidorm! This villa have 3 beds + 2 bat…
$541,154
Eine Anfrage stellen
Chalet 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
$436,843
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Fantastisches zweistöckiges Stadthaus in einer Wohnanlage mit Gemeinschaftsgärten und Swimmi…
$659,435
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Fantastische unabhängige Villa zum Verkauf in El Albir, Spanien Ein Haus, in dem Sie bleiben…
$1,72M
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 215 m²
Eine gemütliche Villa zum Verkauf in der ruhigen Urbanisation El Romeral. Das Haus ist geräu…
$523,744
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Diese einzigartige Villa bietet ein wunderbares Zusammenspiel zwischen modernem Komfort und …
$756,519
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 2 600 m²
Very close to the center of Altea la Vella and only 15 minutes from Benidorm and Calpe.The p…
$2,39M
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Eine einzigartige Gelegenheit im Herzen von Albir Haben Sie schon immer davon geträumt, …
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 157 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN FINESTRAT Neubau von unabhängigen Villen und Doppelhaushälften in Bal…
$640,638
Eine Anfrage stellen
Villa in Benimantell, Spanien
Villa
Benimantell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 572 m²
Exclusive individual villa for sale, located in the upper area of Benimantell, Alicante, jus…
$974,944
Eine Anfrage stellen
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 328 m²
New Construction- Modern villa in one level walking distance to the beach. Second line of th…
$862,159
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Einfamilienhaus in Urbanisation alfaz del pi 170 m² mit einem Grundstück von 450 m² gebaut. …
$357,877
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 621 m²
Eine Immobilie mit großem Potenzial steht dank ihrer Lage und Aufteilung zum Verkauf. Di…
$2,62M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus 3 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen steht ein Einfamilienhaus am Stadtrand von Altea.  Das Haus ist einstöckig …
$407,357
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Die Villa befindet sich im Bereich „Entre Naranjos y Flores“ in Alfaz del Pi. Es handelt sic…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 322 m²
Neubau von 5 Villen in der exklusiven Wohngegend von Balcón de Finestrat. Neben Puig Cam…
$1,48M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in la Marina Baixa

villen
chalets
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen