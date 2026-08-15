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2 202 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Premium Premium
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
Erleben Sie ein erhöhtes Küstenleben in diesem luxuriösen Duplex mit vier Schlafzimmern im U…
$2,45M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madalena, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madalena, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Eingebettet zwischen dem historischen Charakter von Chiado und dem pulsierenden Puls von Lis…
$1,62M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
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$1,34M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
Wohnung 16 Schlafzimmer
Caldas da Rainha, Portugal
Schlafräume 16
Fläche 1 076 m²
Eingebettet zwischen ruhigen Kiefernwäldern in der begehrten Region Caldas da Rainha ist die…
$1,73M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Madalena, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Madalena, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Eingebettet zwischen der pulsierenden Atmosphäre von Chiado und der Gelassenheit des Tejo-Fl…
$878,641
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
Wohnung 16 Schlafzimmer
Caldas da Rainha, Portugal
Schlafräume 16
Fläche 1 076 m²
Eingebettet zwischen ruhigen Kiefernwäldern in der begehrten Region Caldas da Rainha ist die…
$1,73M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
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$3,41M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madalena, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madalena, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Eingebettet zwischen dem historischen Charakter von Chiado und dem pulsierenden Puls von Lis…
$1,56M
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
Wohnung 16 Schlafzimmer
Caldas da Rainha, Portugal
Schlafräume 16
Fläche 1 076 m²
Eingebettet zwischen ruhigen Kiefernwäldern in der begehrten Region Caldas da Rainha ist die…
$1,73M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
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$2,48M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
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$1,14M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
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$3,01M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
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$1,21M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Madalena, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Madalena, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Eingebettet zwischen dem pulsierenden Rhythmus von Chiado und der Gelassenheit des Tejo-Flus…
$867,080
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
Wohnung 16 Schlafzimmer
Caldas da Rainha, Portugal
Schlafräume 16
Fläche 1 076 m²
Eingebettet zwischen ruhigen Kiefernwäldern in der begehrten Region Caldas da Rainha ist die…
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Wohnung in Alvor, Portugal
Wohnung
Alvor, Portugal
$490,480
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Entdecken Sie das erhöhte Küstenleben in diesem luxuriösen Apartment mit drei Schlafzimmern …
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Madalena, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Madalena, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
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$890,202
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Cascais, Portugal
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Fläche 145 m²
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Cascais, Portugal
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Madalena, Portugal
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Fläche 141 m²
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
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Caldas da Rainha, Portugal
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Cascais, Portugal
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Fläche 146 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Genießen Sie geräumiges Küstenleben in dieser 3-Zimmer-Wohnung im West Cliffs Ocean and Golf…
$913,324
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
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Cascais, Portugal
Schlafräume 3
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Fläche 197 m²
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Cascais, Portugal
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Fläche 198 m²
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