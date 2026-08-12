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Wohnimmobilien in Funchal, Portugal

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74 immobilienobjekte total found
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Neue Villa mit drei Schlafzimmern, befindet sich in der renommierten Gegend von San Martinho…
$1,52M
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Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern mit 255,20 qm Bruttobaufläche, in einer ruhigen Wohngegend mit wei…
$815,756
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 118 m²
2-Zimmer-Wohnung im neuen modernen Gebäude Atrium Piornais in San Martinho, Funchal.Lage - i…
$380,843
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Wohnung   befindet sich in der obersten Etage in einem Gebäude im privilegierten Komplex   P…
$455,857
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
Wohnung 2 salsa im 2. Stock im Gebäude ETHEREAL, sehr geräumig für seine Art.SONSTIGE Gebäud…
$403,924
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 332 m²
Ausgezeichnete Villa für eine Familie mit Panoramablick auf die Funchal Bay. Villa in   zwei…
$721,293
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Neue Villa mit drei Schlafzimmern, befindet sich in der renommierten Gegend von San Martinho…
$1,50M
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 871 m²
Moderne, einstöckige Villa mit atemberaubendem Panoramablick auf die Stadt und   Ozean   Büg…
$2,89M
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Die Villa im traditionellen Stil befindet sich an der Spitze des Palheiro Village Kondominiu…
$496,250
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 205 m²
São Lucas ist der neueste Luxuskomplex auf Madeira. Es befindet sich in Funchal, am Meer, au…
$669,360
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 98 m²
Savoy Residence| Insular ist ein neues Projekt im Herzen von Funchal, eine schöne Stadt mit …
$663,590
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 246 m²
Wohnung 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, Garage für 3 Autos und mit einer riesigen Terrasse von…
$623,197
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 286 m²
Das Hotel liegt im Stadtteil Urbanização da Ajuda, das 3 psalni Haus, kürzlich renoviert, um…
$778,997
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Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern mit 238,40 m2 Bruttobaufläche, in einer ruhigen Wohngegend mit wei…
$780,795
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 191 m²
Savoy Residence| Insular ist ein neues Projekt im Herzen von Funchal, eine schöne Stadt mit …
$1,27M
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 1 000 m²
Die Villa verfügt über vier geräumige Schlafzimmer und einen attraktiven Pool im   Landschaf…
$905,945
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 412 m²
„ Villas Boa Nova“ ist ein Kondominium bestehend aus 6 einfamilien- und halbfamilienhäusern,…
$736,296
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
3-Zimmer-Wohnung mit einem ausgezeichneten Balkon von 10,95 m2. im 2. Stock in der neuen Anl…
$577,035
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 172 m²
geräumiges 3-Zimmer-Wohnung in einem neu gebauten Wohnkomplex bestehend aus 18 Wohneinheiten…
$490,480
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Savoy Residence| Insular ist ein neues Projekt im Herzen von Funchal, eine schöne Stadt mit …
$1,50M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Wohnung 2 Schlafzimmer mit einer Fläche von 107 m2, mit einem großen Balkon und einem einzig…
$403,924
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Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 235 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, Postleitzahl 9020-163, mit 235,95 qm Bruttobaufläche, befindet si…
$757,487
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 256 m²
Eigentumswohnung, bestehend aus nur 6 Teilen, genannt "Vila Guida", neben dem Aussichtsdeck …
$802,078
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Das Projekt Edificio Major befindet sich im historischen Viertel von Funchal.Das Gebäude mit…
$577,035
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
Fantastische Wohnung, einfach gebaut, mit großen Innenbereichen, in einem Gebäude inein gesc…
$807,849
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
Wohnung 2 salsa im 2. Stock im Gebäude ETHEREAL, sehr geräumig für seine Art.SONSTIGE Gebäud…
$403,924
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 256 m²
Große 4-Zimmer-Wohnung von 256 m2, komplett renoviert, auf der vorletzten Etage,in einem Geb…
$750,145
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 216 m²
Neue Duplex-Wohnung im Zentrum von Funchal, in der neuen Anlage A Fábrica Apartments mit ein…
$634,738
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 202 m²
Ausgezeichnete Wohnung T3 Typologie im Herzen von Funchal.Lage - im Gebäude über dem Einkauf…
$732,834
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Geräumige Wohnung von 107 m2 mit 2 Schlafzimmern und einem Balkon von 6 m2 im neuen Gebäude …
$577,035
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Immobilienangaben in Funchal, Portugal

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