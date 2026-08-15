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Laden in Portugal

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24 immobilienobjekte total found
Geschäft 365 m² in Portugal
Geschäft 365 m²
Portugal
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 365 m²
Handelsprämie im Quartal
$1,34M
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Geschäft 84 m² in Portugal
Geschäft 84 m²
Portugal
Fläche 84 m²
Für GOLDEN VISA Gewerberäume im Zentrum von Porto. Es ist nahe an allen Arten von Dienstleis…
$174,287
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Geschäft 383 m² in Porto, Portugal
Geschäft 383 m²
Porto, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 383 m²
VERFÜGBAR FÜR GOLDEN VISA 350K Offenes Geschäft mit einer atemberaubenden Schaufensterfron…
$727,991
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Geschäft 302 m² in Portugal
Geschäft 302 m²
Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 302 m²
Neue Geschäftsräume mit einer Fläche von 302 m2 550 Meter von der U-Bahn-Station Trindade! I…
$639,051
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Geschäft 218 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 218 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 218 m²
Ausgezeichnete Gewerbeanlage in einem Wohnhaus, kostenlos und mietbereit. Sie werden in der …
$1,70M
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Geschäft 69 m² in Porto, Portugal
Geschäft 69 m²
Porto, Portugal
Fläche 69 m²
Etagenzahl 1
Wohnkomplex in einem historischen Gebäude, das eines der interessantesten in der Stadt Porto…
$326,164
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TekceTekce
Geschäft 70 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 70 m²
Lissabon, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Dieses Geschäft befindet sich in einem historischen Gebäude mit Pombal Architektur aus dem a…
$406,669
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Geschäft 126 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 126 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 126 m²
Gut gelegener Shop, ein paar Meter von Avenida da Liberdade, in der Nähe aller Arten von Die…
$1,27M
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Geschäft 160 m² in Portugal
Geschäft 160 m²
Portugal
Fläche 160 m²
Der in den Wohnkomplex integrierte Laden verkörpert moderne Trends von Komfort und Eleganz. …
$746,876
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Geschäft 679 m² in Portugal
Geschäft 679 m²
Portugal
Fläche 679 m²
Der in den Wohnkomplex integrierte Laden verkörpert moderne Trends von Komfort und Eleganz. …
$2,82M
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Geschäft 150 m² in Portugal
Geschäft 150 m²
Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Dieser Ort zeichnet sich durch eine Vielzahl von ikonischen und kulturellen Gebäuden, Hotels…
$813,338
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Geschäft 330 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 330 m²
Lissabon, Portugal
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Das Geschäft befindet sich günstig in Marquês de Pombal, in der Nähe aller Arten von Dienstl…
$1,95M
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Geschäft 65 m² in Portugal
Geschäft 65 m²
Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Das 65 m2 große Geschäft in der neuen Anlage, nur 7 Gehminuten von Marginal und Matosinhos S…
$307,906
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Geschäft 160 m² in Portugal
Geschäft 160 m²
Portugal
Fläche 160 m²
Der in den Wohnkomplex integrierte Laden verkörpert moderne Trends von Komfort und Eleganz. …
$1,43M
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Geschäft 94 m² in Portugal
Geschäft 94 m²
Portugal
Fläche 94 m²
Das Geschäft mit einer Fläche von 106 m2 ist Teil eines Komplexes, der durch ein einzigartig…
$180,096
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Commercial space in Quarteira in Loule, Portugal
Commercial space in Quarteira
Loule, Portugal
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 2 490 m²
Etagenzahl 2
Unique business opportunity in Quarteira, less than 1 km from the beach and with stunning na…
$1,18M
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Shop in the centre of Porto in Porto, Portugal
Shop in the centre of Porto
Porto, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
If you want to obtain a Golden Visa of Portugal, this property can help you to do so, even u…
$211,312
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Geschäft 51 m² in Portugal
Geschäft 51 m²
Portugal
Fläche 51 m²
Diese Anlage befindet sich in Porto, in der Nähe der Universität von Lusiada, dem weiten Uni…
$197,525
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Geschäft 69 m² in Portugal
Geschäft 69 m²
Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
VERFÜGBARKEIT FÜR GOLDEN VISA 350 kg Wohnanlage in einem historischen Gebäude, das eines der…
$360,192
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Geschäft 383 m² in Portugal
Geschäft 383 m²
Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 383 m²
Open-Typ-Shop mit einem atemberaubenden Schaufenster gegenüber der Straße, in einer Gegend m…
$929,529
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Geschäft 60 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 60 m²
Lissabon, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Shop in einem Wohnkomplex in Lissabon mit einer Fläche von 60 m2. Das Gebäude wurde 2017/201…
$732,004
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Geschäft 33 m² in Portugal
Geschäft 33 m²
Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Gewerbefläche von 33,7 m2 befindet sich auf einer der eindrucksvollsten und zentralen Straße…
$226,573
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Geschäft 126 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 126 m²
Lissabon, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Etagenzahl 3
Well located store, a few meters from Avenida da Liberdade, close to all kinds of services a…
$1,16M
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Geschäft 230 m² in Portugal
Geschäft 230 m²
Portugal
Fläche 230 m²
Zu verkaufen ist ein brandneues Geschäft in Avintes, Vila Nova de Gaia, mit 230 m2 Arbeitsfl…
$191,715
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