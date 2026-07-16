Villa Quinta de Santo António

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Ein geschlossenes Kondominium von 6 exklusiven Villen Eingebettet neben der Quinta de Fez Eigentumswohnung, diese intime Gated Community bietet die perfekte Balance zwischen Privatsphäre, Eleganz und moderner Komfort.
Objekteigenschaften
Objektdaten
Klasse
Komfortklasse
Typ der neuen Gebäudekonstruktion
Monolithisch
Jahr der Inbetriebnahme
2027
Finishing-Optionen
Mit Innenausbau
Etagenzahl
2
Innere Details
Heizen:
Individuelle Heizung
Sicherheitsmerkmale:
Sicherheit
Reparaturfunktionen:
Grobes finish
Exterior details
Parkmöglichkeiten:
Parken
Äußere Merkmale:
Schwimmbad
Eingezäunter Bereich
Zusätzlich
Verwaltungsgesellschaft
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
Interaktiver Katalog
Standort auf der Karte
Turcifal, Portugal
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
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