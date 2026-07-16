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Villa Quinta de Santo António

Turcifal, Portugal
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ID: 38214
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Portugal
  • Nachbarschaft
    Lissabon
  • Stadt
    Torres Vedras
  • Stadt
    Turcifal
  • Adresse
    Rua Manuel Rogerio Brasil, 619

Über den Komplex

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Ein geschlossenes Kondominium
von 6 exklusiven Villen
Eingebettet neben der Quinta de Fez Eigentumswohnung, diese intime
Gated Community bietet die perfekte Balance zwischen Privatsphäre,
Eleganz und moderner Komfort.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

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Turcifal, Portugal
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