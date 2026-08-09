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Wohnimmobilien in Portimao, Portugal

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Alvor
17
Mexilhoeira Grande
8
116 immobilienobjekte total found
Villa in Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Entdecken Sie diese herrliche Dreigeschoss-Villa in der renommierten Wohngegend von Vale de …
$984,648
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 83 m²
Das neue private Kondominium Cerca do Colégio befindet sich im Herzen von Portimau, nur weni…
$393,006
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Neue 3-Zimmer-Wohnung mit 283 m2 Brutto-Privatfläche, Balkon und Parkplatz, im Alfarroba Con…
$726,014
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TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Das 5 Senses Apartments befindet sich in Portimão, nur 250 Meter vom herrlichen Strand Três …
$461,314
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Haus 4 Schlafzimmer in Alvor, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Alvor, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern, Alvor, Portimão.Wir präsentieren Ihnen eine wirklich atember…
$4,14M
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Haus in Portimao, Portugal
Haus
Portimao, Portugal
Freistehende einstöckige Villa mit einer ausgezeichneten und ruhigen Wohnlage, nur 900 m von…
$1,11M
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Wohnung in Portimao, Portugal
Wohnung
Portimao, Portugal
Im Herzen von Portimão gelegen, bietet dieses atemberaubende 4-stöckige Kondominium eine per…
$398,175
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Wohnung in Portimao, Portugal
Wohnung
Portimao, Portugal
Dies ist ein Beispiel für eine der Einzimmerwohnungen (T1) im Oceano Atlântico Hotel zwische…
$910
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Neue 3-Zimmer-Wohnung mit 283 m2 Brutto-Privatfläche, Balkon und Parkplatz, im Alfarroba Con…
$731,413
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Horus Residences ist eine prestigeträchtige Wohnentwicklung, in einer gated Gemeinde, in ein…
$723,824
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 83 m²
Das neue private Kondominium Cerca do Colégio befindet sich im Herzen von Portimau, nur weni…
$395,013
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Wohnung in Alvor, Portugal
Wohnung
Alvor, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Diese Studio-Wohnung in einem privaten Kondominium in Alvor bietet eine hervorragende Gelege…
$246,162
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Wohnung in Alvor, Portugal
Wohnung
Alvor, Portugal
Bereit, im Jahr 2025, ist dies eine fabelhafte, seltene Gelegenheit, eine brandneue Wohnung …
$796,350
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Das 5 Senses Apartments befindet sich in Portimão, nur 250 Meter vom herrlichen Strand Três …
$463,246
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Tolle, schlüsselfertige Wohnung zum Kauf neben der Autódromo Internacional do Algarve Racetr…
$339,938
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 279 m²
Mit einem herrlichen Blick auf die Marina von Praia da Rocha und das Schloss von Ferragudo b…
$1,44M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 2
WalkBeach Residences ist eine neue Wohnanlage, die in Praia da Rocha, Algarve eröffnet wird.…
$457,708
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Wohnung in Alvor, Portugal
Wohnung
Alvor, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Das Hotel liegt im 7. Stock des beliebten Pestana Edificio Alvor Atlântico Sie werden sofort…
$175,830
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Wohnung in Portimao, Portugal
Wohnung
Portimao, Portugal
Dieses atemberaubende T1 Apartment mit Poolblick ist für mindestens 3 Monate zwischen dem 1.…
$967
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Wohnung in Alvor, Portugal
Wohnung
Alvor, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Das Hotel liegt auf der 4. Etage des beliebten Pestana Edificio Alvor Atlântico Sie werden s…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Toller Wert, wichtige Apartments zur Verfügung, um neben der Autódromo Internacional do Alga…
$263,745
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Wohnung in Portimao, Portugal
Wohnung
Portimao, Portugal
Im Herzen von Portimão gelegen, bietet diese atemberaubende 4-stöckige Eigentumswohnung eine…
$426,616
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Wohnung in Alvor, Portugal
Wohnung
Alvor, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Diese Studiowohnung zum Verkauf befindet sich in einem privaten Kondominium in Alvor und gen…
$187,552
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Haus 3 Schlafzimmer in Mexilhoeira Grande, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 174 m²
Moderne einstöckige Villa unter Bau – Prime LocationWir freuen uns, eine moderne einstöckige…
$1,15M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Das 5 Senses Apartments befindet sich in Portimão, nur 250 Meter vom herrlichen Strand Três …
$955,812
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Wohnung in Alvor, Portugal
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Alvor, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Das Hotel liegt auf der 5. Etage des beliebten Pestana Edificio Alvor Atlântico Sie werden s…
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Portimao, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Horus Residences ist eine prestigeträchtige Wohnentwicklung, in einer gated Gemeinde, in ein…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern von 84 qm, Balkon von 15 qm und 1 Parkplatz, befindet sich in ei…
$445,021
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Wohnung
Portimao, Portugal
$3,697
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Villa in Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 218 m²
Erfahren Sie mehr Algarve lebt in dieser anspruchsvollen 4-Zimmer-en-suite Villa, perfekt ge…
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