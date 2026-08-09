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Wohnimmobilien in Faro, Portugal

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Albufeira
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Lagoa
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979 immobilienobjekte total found
Villa in Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Entdecken Sie diese herrliche Dreigeschoss-Villa in der renommierten Wohngegend von Vale de …
$984,648
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Haus in Lagos, Portugal
Haus
Lagos, Portugal
Die Höhe der Eleganz. Diese hervorragende, 2 Stockwerke, verknüpfte Villa befindet sich in e…
$2,73M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Spektakuläre Luxus-Privatkondominium befindet sich im Zentrum von Olhão, auf der 1. Wasserli…
$1,42M
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TekceTekce
Haus 5 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Haus würdig für ein Kunstwerk, Meerblick in Carvoeiro – LagoaEinzigartige 5 Schlafzimmer mar…
$2,84M
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Reihenhaus in Luz, Portugal
Reihenhaus
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Diese Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in einer privilegierten Lage nur wenige Minute…
$620,292
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Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 14
Außergewöhnliches Landgut zum Verkauf in der Algarve Eine seltene und ausgezeichnete Gelegen…
$11,31M
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Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 385 m²
Moderne Luxusvilla mit Meerblick Porto de Mós, LagosErleben Sie Küsten-Luxus mit dieser atem…
$3,11M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Wohnung, in den letzten Etappen des Baus, nur wenige Gehminuten vom historischen Stadtzentru…
$750,414
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Wohnung in Tavira, Portugal
Wohnung
Tavira, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Obergeschoss T-0 Wohnung im Herzen von Cabanas und 150 Meter vom Meer und Promenade, mit ein…
$298,911
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 115 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern, neu, 115 qm (Gesamtfläche), Balkone und 1 Parkplatz, im Del Mar…
$340,990
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Diese Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf befindet sich in einer brandneuen Entwicklung derzeit …
$556,795
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Gesamtfläche von 83 Quadratmetern, Gesamtfläche von Balkonen vo…
$374,511
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Haus 4 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 225 m²
Präsentieren Sie eine moderne, elegante, kürzlich gebaute Villa mit herrlichem Meerblick.Die…
$2,66M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 83 m²
Das neue private Kondominium Cerca do Colégio befindet sich im Herzen von Portimau, nur weni…
$393,006
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Studio 3 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Studio 3 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 126 m²
Entdecken Sie diese exklusive Villa derzeit im Bau, die bis Ende 2024 abgeschlossen werden s…
$1,29M
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Reihenhaus in Ferragudo, Portugal
Reihenhaus
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Stadthaus im modernen Stil, in einer ruhigen Gegend, einen kurzen Spaziergang von Ferragudu,…
$393,006
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Neue 3-Zimmer-Wohnung mit 283 m2 Brutto-Privatfläche, Balkon und Parkplatz, im Alfarroba Con…
$726,014
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Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 546 m²
Diese Villa mit sechs Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in einer ruhigen Gegend von Al…
$2,93M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Entdecken Sie eine neue, moderne Drei-Zimmer-Villa in Lagos, mit einem faszinierenden Hinter…
$1,11M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 122 m²
Quinta Dourada liegt auf den Hügeln oberhalb der Albufeira im Herzen der Algarve und ist ein…
$635,745
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Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Willkommen in dieser Villa, einem exquisiten Rückzugsort, der Luxus in den renommierten Mont…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Willkommen in dieser atemberaubenden neuen Zwei-Zimmer-Wohnung in der lebendigen Küstenstadt…
$591,961
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Haus 3 Schlafzimmer in Luz, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 90 m²
2+1 Schlafzimmer Stadthaus – EspicheDieses 2+1-Zimmer-Stadthaus befindet sich in einem Wohng…
$620,421
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Haus 4 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 385 m²
Moderne 4-Zimmer-Villa mit Meerblick, Infinity-Pool und exklusives Design in Lagos.Entdecken…
$3,13M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Das erste Stockwerk der Villa Mendoeira besteht aus einer Eingangshalle mit einem geräumigen…
$2,30M
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Reihenhaus in Vila Nova de Cacela, Portugal
Reihenhaus
Vila Nova de Cacela, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Geschlossenes Kondominium mit 6 Villen T2+2, im Zentrum von Vila Nova de Casela, 5 Minuten v…
$453,113
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Villa in Algoz, Portugal
Villa
Algoz, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 588 m²
Elegante Silves Villa T5 Kombinieren Algarve Tradition mit moderner RaffinesseIm Herzen von …
$1,60M
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Villa in Boliqueime, Portugal
Villa
Boliqueime, Portugal
Schlafräume 5
Charmante Villa 5 + 1 Schlafzimmer mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer in der N…
$2,20M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Das 5 Senses Apartments befindet sich in Portimão, nur 250 Meter vom herrlichen Strand Três …
$461,314
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Haus 4 Schlafzimmer in Alvor, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Alvor, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern, Alvor, Portimão.Wir präsentieren Ihnen eine wirklich atember…
$4,14M
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