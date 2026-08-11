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Wohnimmobilien in Madeira, Portugal

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Funchal
74
Calheta
10
Santa Cruz
7
Canico
7
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97 immobilienobjekte total found
Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 448 m²
Dieses Haus kombiniert Geräumigkeit, Funktionalität und herrliche Meerblick.Geräumiges Layou…
$758,118
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
T2 Typologie Wohnung im 5. Stock.UPTOWN 117 ist ein Gebäude mit moderner Architektur und Dek…
$462,337
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Haus 4 zimmer in Santa Cruz, Portugal
Haus 4 zimmer
Santa Cruz, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
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Haus 3 Schlafzimmer in Calheta, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 406 m²
Eingeschossiges 3-Zimmer-Haus, mit 406 qm Bruttobaufläche, mit einem Pool, Garten, 115 m2 Te…
$3,38M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Das Projekt Edificio Major befindet sich im historischen Viertel von Funchal.Das Gebäude mit…
$577,921
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 71 m²
Das Anwesen befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Zentrum von Funchal, es ist nicht nur ei…
$260,065
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Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 372 m²
Die Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend mit einem sonnigen Hügel mit herrlichem Pano…
$982,466
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Wohnung 2 Schlafzimmer mit einer Fläche von 107 m2, mit einem großen Balkon und einem einzig…
$404,545
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 215 m²
Diese 3-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex auf der Insel Madeira, in der…
$1,68M
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 375 m²
Das Kondominium befindet sich auf Land im Besitz von Quinta da Boa Nova, mit nur 23 Häusern,…
$680,791
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 1 000 m²
Die Villa verfügt über vier geräumige Schlafzimmer und einen attraktiven Pool im   Landschaf…
$907,336
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 98 m²
Savoy Residence| Insular ist ein neues Projekt im Herzen von Funchal, eine schöne Stadt mit …
$664,609
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Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 448 m²
Dieses Haus kombiniert Geräumigkeit, Funktionalität und herrliche Meerblick.Geräumiges Layou…
$751,297
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
Wohnung 2 salsa im 2. Stock im Gebäude ETHEREAL, sehr geräumig für seine Art.SONSTIGE Gebäud…
$404,545
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Villa in Arco da Calheta, Portugal
Villa
Arco da Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Die neue moderne Villa von 240 m2 befindet sich auf einem Grundstück von 800 m2. Die Villa i…
$635,713
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Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 294 m²
Das minimalistische Haus hat folgendes Layout:Geräumiges Wohn-/Esszimmer, offene Küche mit z…
$866,882
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 5 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 266 m²
Geschlossenes Kondominium in einer der besten Wohngegenden von Funchal, umgeben von mehreren…
$866,882
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Villa in Ribeira Brava, Portugal
Villa
Ribeira Brava, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 285 m²
Eine brandneue zweistöckige Villa. Auf der Oberseite   Auf dem Boden befinden sich drei Schl…
$693,505
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 255 m²
Madeira Palace Residences, ein exklusives Luxus-Kondominium, ist eine Oase direkt am Estrada…
$785,973
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 246 m²
Wohnung 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, Garage für 3 Autos und mit einer riesigen Terrasse von…
$624,155
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 332 m²
Ausgezeichnete Villa für eine Familie mit Panoramablick auf die Funchal Bay. Villa in   zwei…
$722,401
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Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern mit 238,40 m2 Bruttobaufläche, in einer ruhigen Wohngegend mit wei…
$780,795
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 256 m²
Große 4-Zimmer-Wohnung von 256 m2, komplett renoviert, auf der vorletzten Etage,in einem Geb…
$751,297
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Geräumige Wohnung von 107 m2 mit 2 Schlafzimmern und einem Balkon von 6 m2 im neuen Gebäude …
$577,921
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 191 m²
Savoy Residence| Insular ist ein neues Projekt im Herzen von Funchal, eine schöne Stadt mit …
$1,27M
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 871 m²
Moderne, einstöckige Villa mit atemberaubendem Panoramablick auf die Stadt und   Ozean   Büg…
$2,89M
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Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 235 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, Postleitzahl 9020-163, mit 235,95 qm Bruttobaufläche, befindet si…
$757,487
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Neue Villa mit drei Schlafzimmern, befindet sich in der renommierten Gegend von San Martinho…
$1,50M
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Villa in Camara de Lobos, Portugal
Villa
Camara de Lobos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
Etagenzahl 3
Moderne Villa mit hervorragender Ausstattung befindet sich in einem geschlossenen Wohnkomple…
$618,158
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Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 440 m²
Diese Villa und der Pool mit drei Schlafzimmern sind mit modernen und raffinierten architekt…
$635,713
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