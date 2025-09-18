Агентство русскоязычных риэлторов

Wir bieten eine ganze Reihe von Immobiliendienstleistungen in Portugal. Wir wählen Immobilien basierend auf Ihren Bedürfnissen, einschließlich der Suche nach Off-Marke-Einrichtungen, die Bewertung des Zustands von Objekten durch mehr als 10 Parameter: Qualität und Umweltfreundlichkeit, Zustand von Engineering-Netzwerken, Möglichkeiten zur Sanierung, Umstände und Einschränkungen, Rechtsreinheit, Standort und Transport Zugänglichkeit, soziale und kommerzielle Infrastruktur, Attraktivität für Investitionen. Wir erstellen Screenings. Wir helfen uns für eine Hypothek zu bewerben – wir wenden uns auf mehrere Banken auf einmal, helfen, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Wir beraten bei den Steuerbefreiungen und stellen eine portugiesische Steuernummer aus. Wir bieten volle rechtliche Unterstützung für Transaktionen. Banco de Portugal ist lizenziert für offene Konten und Anleihen. Die Mitarbeiter erhielten eine berufliche Ausbildung am Institut für Bankbildung IFB. Lizenz 0006376. Die berufliche Haftung wird durch Hiscox versichert.
Verkauf, Kauf, Auswahl von Wohn- und Klmmer-Immobilien