  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Агентство русскоязычных риэлторов

Агентство русскоязычных риэлторов

Portugal, Lissabon
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
3 jahre 7 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Portugues
Webseite
Webseite
arr.pt/
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

Wir bieten eine ganze Reihe von Immobiliendienstleistungen in Portugal. Wir wählen Immobilien basierend auf Ihren Bedürfnissen, einschließlich der Suche nach Off-Marke-Einrichtungen, die Bewertung des Zustands von Objekten durch mehr als 10 Parameter: Qualität und Umweltfreundlichkeit, Zustand von Engineering-Netzwerken, Möglichkeiten zur Sanierung, Umstände und Einschränkungen, Rechtsreinheit, Standort und Transport Zugänglichkeit, soziale und kommerzielle Infrastruktur, Attraktivität für Investitionen. Wir erstellen Screenings. Wir helfen uns für eine Hypothek zu bewerben – wir wenden uns auf mehrere Banken auf einmal, helfen, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Wir beraten bei den Steuerbefreiungen und stellen eine portugiesische Steuernummer aus. Wir bieten volle rechtliche Unterstützung für Transaktionen. Banco de Portugal ist lizenziert für offene Konten und Anleihen. Die Mitarbeiter erhielten eine berufliche Ausbildung am Institut für Bankbildung IFB. Lizenz 0006376. Die berufliche Haftung wird durch Hiscox versichert.

Dienstleistungen

Verkauf, Kauf, Auswahl von Wohn- und Klmmer-Immobilien

Unsere Makler in Portugal
Oleg Zharov
Oleg Zharov
Agenturen in der Nähe
Barra Prime Real Estate
Portugal, Loule
Año de fundación de la compañía 2014
Wohnimmobilien 106 Gewerbeimmobilien 8 Langfristige Vermietung 10 Gundstücke 73
Founded in 2011, in Faro, Barra Prime offers the best customer services in terms of the sale, management, and remodeling of its properties. Since 2015 it has been located in Quinta do Lago, and already has numerous partnerships, national and international, in a process of continuous growth. …
Eine Anfrage stellen
MENU Portugal
Portugal, Porto
Año de fundación de la compañía 2012
Wohnimmobilien 333
MENÜ Portugal bietet: Kenntnis des lokalen portugiesischen Immobilienmarktes und seiner regionalen Merkmale; Personalisierte Auswahl der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien; Qualifizierter Ansatz zur Analyse der Investitionsattraktivität von Objekten; langjährige Berufser…
Eine Anfrage stellen
AMBER STAR REAL ESTATE
Portugal, Porto
Año de fundación de la compañía 2008
Neue Gebäude 8 Wohnimmobilien 115 Gewerbeimmobilien 16 Gundstücke 1
Wir sind ein Immobilienunternehmen, das im Markt der Immobilienverkäufe tätig ist. Mit einem Standard der Ernsthaftigkeit bei der Bereitstellung von Immobiliendienstleistungen, versucht, gute Geschäfte mit Effizienz zu führen, also Ruhe zu seinen Kunden. Ursprünglich geschaffen, um Immobilie…
Eine Anfrage stellen
Imoportugal24
Portugal, Galiza
Año de fundación de la compañía 2009
Wohnimmobilien 4
Immoportugal24 ist konzipiert, um die renommiertesten Transaktionen im Immobilienmarkt und Immobilienmodernisierung im Bereich Cascais zu vermitteln. Wir beginnen von einer sorgfältigen Bewertung Ihrer Immobilie und der besten binomialen Qualität und Preis, ohne Zeit auf Bürokratie zu versch…
Eine Anfrage stellen
Imofacil Sociedade Imobiliaria
Portugal, Aveiro
Wohnimmobilien 37 Gewerbeimmobilien 2 Gundstücke 9
Das Hauptziel der IMOFACIL besteht darin, die besten Ergebnisse bei der Vermarktung von Immobilien zu gewährleisten, indem die effizientesten Lösungen für den Kontakt und die Gewinnung potenzieller Käufer jedes Produkts untersucht und umgesetzt werden. Nur so ist es möglich, einen Service zu…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen