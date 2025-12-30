Über die Agentur

Blackoak ist ein kommerzielles Immobilienmakler mit Sitz in Portugal, mit Sitz in Lissabon.

Blackoak konzentriert sich vor allem auf Wohnentwicklungen und den dynamischen Gastfreundschaftssektor, aber auch auf industrielle & logistische Entwicklungen.

Das Unternehmen nutzt und vertieft seine Expertise bei der Ermittlung und Sicherung von Investitionsmöglichkeiten für private Investoren und Familienbüros.