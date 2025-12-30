Blackoak ist ein kommerzielles Immobilienmakler mit Sitz in Portugal, mit Sitz in Lissabon.
Blackoak konzentriert sich vor allem auf Wohnentwicklungen und den dynamischen Gastfreundschaftssektor, aber auch auf industrielle & logistische Entwicklungen.
Das Unternehmen nutzt und vertieft seine Expertise bei der Ermittlung und Sicherung von Investitionsmöglichkeiten für private Investoren und Familienbüros.
Blackoak-Services umfassen ein breites Spektrum an Optionen, umfasst Greenfield-Projekte sowie wertgebundene Investitionen, die eine Vielzahl von Investitionspräferenzen und -strategien bieten.
- Brokerage Services
- Immobilienberatung
- Bewertung
- Finanzanalyse
- Club Deal Management & Struktur