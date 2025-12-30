  1. Realting.com
Blackoak

Portugal
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2021
Auf der Plattform
1 Monat
Sprachen
English, Portugues
Webseite
www.blackoak.pt
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Über die Agentur

Blackoak ist ein kommerzielles Immobilienmakler mit Sitz in Portugal, mit Sitz in Lissabon.

Blackoak konzentriert sich vor allem auf Wohnentwicklungen und den dynamischen Gastfreundschaftssektor, aber auch auf industrielle & logistische Entwicklungen.
Das Unternehmen nutzt und vertieft seine Expertise bei der Ermittlung und Sicherung von Investitionsmöglichkeiten für private Investoren und Familienbüros.

Dienstleistungen

Blackoak-Services umfassen ein breites Spektrum an Optionen, umfasst Greenfield-Projekte sowie wertgebundene Investitionen, die eine Vielzahl von Investitionspräferenzen und -strategien bieten.

- Brokerage Services

- Immobilienberatung

- Bewertung

- Finanzanalyse

- Club Deal Management & Struktur

Paulo Sardinheiro
Cascais Real Estate
Portugal, Cascais
Año de fundación de la compañía 2012
Wohnimmobilien 55 Gewerbeimmobilien 9
Cascais Real Estate erfüllt die Bedürfnisse derer, die in Portugal leben, arbeiten oder investieren möchten. Unsere Dienstleistungen reichen von der Marktforschung bis zur Unterstützung der Entscheidungsfindung von Immobilieninvestitionen bis zur Überwachung und Verwaltung der Interessen un…
Casaibéria Mediação Imobiliária, Lda.Parque
Portugal, Lagoa
Wohnimmobilien 314 Gewerbeimmobilien 12 Gundstücke 81
Casaiberia ist dem Marketing von Luxusimmobilien in Portugal für den internationalen Markt gewidmet. Die meisten unserer Kunden haben sofortige Kaufkraft und kommen aus den unterschiedlichsten Ländern.Wir sind eine Immobilienagentur mit mehreren Büros in der gesamten Algarve, und auch in Lis…
AMBER STAR REAL ESTATE
Portugal, Porto
Año de fundación de la compañía 2008
Neue Gebäude 8 Wohnimmobilien 113 Gewerbeimmobilien 16 Gundstücke 1
Wir sind ein Immobilienunternehmen, das im Markt der Immobilienverkäufe tätig ist. Mit einem Standard der Ernsthaftigkeit bei der Bereitstellung von Immobiliendienstleistungen, versucht, gute Geschäfte mit Effizienz zu führen, also Ruhe zu seinen Kunden. Ursprünglich geschaffen, um Immobilie…
Агентство русскоязычных риэлторов
Portugal, Lissabon
Wir bieten eine ganze Reihe von Immobiliendienstleistungen in Portugal. Wir wählen Immobilien basierend auf Ihren Bedürfnissen, einschließlich der Suche nach Off-Marke-Einrichtungen, die Bewertung des Zustands von Objekten durch mehr als 10 Parameter: Qualität und Umweltfreundlichkeit, Zusta…
Barra Prime Real Estate
Portugal, Loule
Año de fundación de la compañía 2014
Wohnimmobilien 106 Gewerbeimmobilien 8 Langfristige Vermietung 10 Gundstücke 73
Founded in 2011, in Faro, Barra Prime offers the best customer services in terms of the sale, management, and remodeling of its properties. Since 2015 it has been located in Quinta do Lago, and already has numerous partnerships, national and international, in a process of continuous growth. …
