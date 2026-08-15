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755 immobilienobjekte total found
Villa in Turcifal, Portugal
Premium Premium
Villa
Turcifal, Portugal
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/1
$1,10M
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Bauherr
Amber PD
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
Erleben Sie luxuriöses Küstenleben in dieser Villa mit 3 Schlafzimmern im West Cliffs Ocean …
$1,03M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Entdecken Sie das anspruchsvolle Küstenleben in dieser 4-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean u…
$1,16M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
Erleben Sie luxuriöses Küstenleben in dieser Villa mit 3 Schlafzimmern im West Cliffs Ocean …
$1,01M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,24M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Erleben Sie ein raffiniertes Küstenleben in dieser 2-Zimmer-Zweibettvilla im West Cliffs Oce…
$809,275
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,24M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,24M
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Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 169 m²
Versteckte Vila Sol Golf Resort Villa 4-Schlafzimmer, Saltwater Pool und Designer InteriorsD…
$2,29M
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Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Villa 5 Minuten von Caldas und Óbidos befindet sich auf einem Grundstück von 291 m2.Zweigesc…
$416,426
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Haus in Lagos, Portugal
Haus
Lagos, Portugal
Die Höhe der Eleganz. Diese hervorragende, 2 Stockwerke, verknüpfte Villa befindet sich in e…
$2,73M
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Haus 5 Schlafzimmer in Montenegro, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Montenegro, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 349 m²
Moderne Villa mit 5 Schlafzimmern mit Blick auf die Lagune des unglaublichen Naturparks Ria …
$2,47M
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Sesimbra, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Sesimbra, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
Neue Duplex-Wohnung mit 1 Schlafzimmer, Gesamtfläche von 93 Quadratmetern, 1 Parkplatz, Gart…
$894,718
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Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 313 m²
Atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern und einem Pool in der Innenanlage Vila Lösungsmi…
$1,96M
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Haus 4 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Villa T4, Carvoeiro, Algarve.Kommen Sie und erkunden Sie dieses traditionelle Haus in einem …
$797,684
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Haus in Alvor, Portugal
Haus
Alvor, Portugal
Villa befindet sich in einer sehr ruhigen Gegend am Stadtrand von Alvor, auf einem Grundstüc…
$3,98M
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International real estate agency Habita
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Villa in Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
In der historischen Stadt Tavira gelegen, bietet diese atemberaubende Villa eine perfekte Mi…
$1,47M
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Haus 5 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 200 m²
Eine wunderbare, zeitgenössische Villa, bestehend aus einem Keller, einem Erdgeschoss und ei…
$3,17M
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Villa in Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 221 m²
Stockwerk 1/1
$1,09M
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Amber PD
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Villa in Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Diese Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in Mexilhoeira Grande, eingebet…
$1,01M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 102 m²
Dieses schöne Anwesen befindet sich in der charmanten Strandseite von Carveiro, verfügt über…
$1,41M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,20M
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Reihenhaus in Albufeira, Portugal
Reihenhaus
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 148 m²
Quinta Dourada liegt auf den Hügeln oberhalb der Albufeira im Herzen der Algarve und ist ein…
$867,554
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Haus 3 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Neue 3-Zimmer-Villa mit Pool und Meerblick in Fuseta, Olhão, Algarve.Atemberaubende Drei-Zim…
$803,593
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Erleben Sie ein raffiniertes Küstenleben in dieser 2-Zimmer-Zweibettvilla im West Cliffs Oce…
$806,282
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Haus in Luz, Portugal
Haus
Luz, Portugal
Im malerischen Dorf Praia da Luz gelegen, bietet dieses atemberaubende Einfamilienhaus eine …
$1,36M
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Haus 4 zimmer in Santa Cruz, Portugal
Haus 4 zimmer
Santa Cruz, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
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Villa in Setubal, Portugal
Villa
Setubal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 176 m²
Die gebaute Villa befindet sich in der privaten Wohnanlage Casas de Azeit ã Die Fertigstellu…
$717,178
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 186 m²
Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Fläche 146,7 Quadratmeter.m, ein Balkon von 7,1 Quad…
$838,057
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