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Wohnimmobilien in Cascais, Portugal

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159 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
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$3,41M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
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Fläche 198 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 145 m²
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 145 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
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$1,59M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
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$2,00M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 146 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 145 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 145 m²
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Cascais, Portugal
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 266 m²
Separate zweistöckige Villa im Bau, im modernen Stil, mit einem Garten und einem beheizten P…
$1,72M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 94 m²
Neue Wohnung mit einer Gesamtfläche von 94 m2 und einer Terrasse von 25 m2 in einer Elite-Ko…
$611,657
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 158 m²
Ausgezeichnete 3-Zimmer-Wohnung in einem prestigeträchtigen Kondominium in Monte Estoril mit…
$3,06M
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Cascais, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 145 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Der neue Komplex Bayview Horizon befindet sich am Eingang des Zentrums von Kashkaysh, neben …
$1,14M
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Villa in Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa
Sao Domingos de Rana, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
Eine separate Villa im Bau mit modernen Linien auf einem Grundstück von 317 m2 mit privatem …
$1,00M
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Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Erleben Sie ein erhöhtes Küstenleben in diesem luxuriösen Duplex mit vier Schlafzimmern im U…
$3,37M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Eigentumswohnung   in der Nähe des Ozeans, Bahnhof, St. Julian & # 39; s Schule und der neue…
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Cascais, Portugal
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