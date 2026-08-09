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Wohnimmobilien in Lagoa, Portugal

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Lagoa e Carvoeiro
61
Carvoeiro
37
Estombar e Parchal
20
Estombar
17
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120 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Haus würdig für ein Kunstwerk, Meerblick in Carvoeiro – LagoaEinzigartige 5 Schlafzimmer mar…
$2,84M
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Haus 4 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 225 m²
Präsentieren Sie eine moderne, elegante, kürzlich gebaute Villa mit herrlichem Meerblick.Die…
$2,66M
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Reihenhaus in Ferragudo, Portugal
Reihenhaus
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Stadthaus im modernen Stil, in einer ruhigen Gegend, einen kurzen Spaziergang von Ferragudu,…
$393,006
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Quinta Höhen: Die neue Luxusentwicklung in der AlgarveWir freuen uns, Quinta Heights vorstel…
$1,76M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern mit einer Fläche von 82 Quadratmetern.m, völlig neu, mit Parkpla…
$577,950
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Diese exklusive, kleine Wohnanlage befindet sich in der beliebten Carvoeiro, zentralen Algar…
$498,185
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Haus 3 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Villa 3 +1 mit Pool – Carvoeiro – LagoaWunderschöne Villa, die den Charme des traditionellen…
$2,71M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Diese außergewöhnliche neue Entwicklung bietet eine Reihe von 1 bis 4 Schlafzimmer Residenze…
$981,131
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Wunderschöne Wohnung in einer luxuriösen Wohnanlage, ruhige Lage, nur wenige Gehminuten vom …
$614,512
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Diese außergewöhnliche neue Entwicklung bietet eine Reihe von 1 bis 4-Schlafzimmer Residenze…
$1,20M
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Haus 4 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Villa T4, Carvoeiro, Algarve.Kommen Sie und erkunden Sie dieses traditionelle Haus in einem …
$797,684
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Neue Villa mit 2 Schlafzimmern, Gesamtfläche von 109 qm, Parkplatz, Garten und Terrasse, im …
$450,801
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Wunderschöne Wohnung in einer luxuriösen Wohnanlage, ruhige Lage, nur wenige Gehminuten vom …
$779,957
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Quinta Höhen: Die neue Luxusentwicklung in der AlgarveWir freuen uns, Quinta Heights vorstel…
$557,788
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Diese außergewöhnliche neue Entwicklung bietet eine Reihe von 1 bis 4-Schlafzimmer Residenze…
$872,117
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Haus 5 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 325 m²
Wunderschöne 5-Zimmer-Villa mit atemberaubendem Blick auf den Golfplatz und die umliegende L…
$2,35M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Porches, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Porches, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
Neue Wohnung mit 2 Schlafzimmern 99 qm und   Terrasse zum Wohnkomplex One Porches. Durch den…
$343,591
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Haus 6 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Haus 6 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 235 m²
Ausgezeichnete Villa in Carvoeiro, Lagoa.Eine moderne Villa mit 6 Schlafzimmern in ruhiger L…
$2,12M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
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Ferragudo, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Diese außergewöhnliche neue Entwicklung bietet eine Reihe von 1 bis 4-Schlafzimmer Residenze…
$622,438
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
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Estombar, Portugal
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
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$879,225
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Haus 4 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
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Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 252 m²
Charmante Villa in Lagoa – Eleganz und Komfort in jedem DetailDiese exklusive Villa befindet…
$2,56M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
2-Zimmer-Wohnung in einer Luxus-Entwicklung in Carvoeiro mit herrlichem Meerblick, in der Nä…
$738,596
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Diese exklusive, kleine Wohnanlage befindet sich in der beliebten Carvoeiro, zentralen Algar…
$550,934
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Villa in Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
In Portugal, in der Algarve, in der Gegend von Lagoa, in der Nähe des Gramacho Golf Course u…
$554,832
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Haus 2 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 2 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Villa 2 Schlafzimmer – Carvoeiro – LagoaWir präsentieren diese herrliche zweistöckige Doppel…
$613,921
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
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Studio in Carvoeiro, Portugal
Studio
Carvoeiro, Portugal
Fläche 87 m²
Studio 87 m2 mit einer Terrasse von 9 m2 in einem Haus in einem geschlossenen Komplex Carvoe…
$404,565
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Haus 3 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 166 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern mit Pool und Garage – Carvoeiro – LagoaEntdecken Sie diese kürzlic…
$1,06M
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Parchal, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Parchal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
2-stöckige Wohnung mit 1 Schlafzimmer in der Elite-Komplex Gramacho Residences. Das Apartmen…
$299,667
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 81 m²
Wunderschöne Wohnung in einer luxuriösen Wohnanlage, ruhige Lage, nur wenige Gehminuten vom …
$555,424
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