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Amber PD

Portugal, Alcabideche
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2021
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1 jahr 8 Monate
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Private Immobilieninvestitionen · Portugal

LDV Invest ist eine private Immobilieninvestition, die sich auf die Wohnentwicklung in Portugal konzentriert. Kapital wird als gesicherte Darlehen für Wohnprojekte mit mittlerem Einkommen eingesetzt, vor allem in den Vororten von Lissabon und Porto, über BRANCO ETÉREO LDA und engagierte Projektunternehmen.

Wir konzentrieren uns auf Vororte von Lissabon und Porto - Portugals zwei größten Metropolen - neben ausgewählten wachstumsstarken regionalen Städten, in denen die Wohnungsnachfrage das Angebot konstant übertrifft. Vorstadtstandorte profitieren von niedrigeren Grundstückskosten im Vergleich zu Stadtzentren, während sie gleichzeitig eine starke Konnektivität und Käufernachfrage aufrechterhalten.

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