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AMBER STAR REAL ESTATE

Portugal, Porto
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Company type
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2008
Auf der Plattform
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5 jahre 9 Monate
Sprachen
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English, Русский, Español, Portugues, Українська
Webseite
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www.amberstar.com
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Über die Agentur

Wir sind ein Immobilienunternehmen, das im Markt der Immobilienverkäufe tätig ist. Mit einem Standard der Ernsthaftigkeit bei der Bereitstellung von Immobiliendienstleistungen, versucht, gute Geschäfte mit Effizienz zu führen, also Ruhe zu seinen Kunden. Ursprünglich geschaffen, um Immobilien an Medien mit den Bedürfnissen unserer Kunden im Laufe der Jahre zu verkaufen, haben Ihre Aktivitäten im ganzen Land erweitert. Unser Personal besteht aus erfahrenen Fachleuten mit umfangreichem Wissen, um die besten Alternativen vorzuschlagen. Darüber hinaus verfügen wir über ein voll computergestütztes System, das eine größere Flexibilität in der Forschung und Anpassung des Profils der Immobilie an Kundenwünsche ermöglicht.

Dienstleistungen

Individuelle Arbeit mit jedem Kunden im portugiesischen Gebiet Beratung über die Investitionen und/oder den Kauf der Gewerbe- oder Wohnimmobilien Komplettes Zubehör in jeder Phase des Deals auf Russisch, Chinesisch, Portugiesisch, Polnisch, unter anderem Sprachen Kredithilfe Formalisierung des Kaufs und Verkauf von Papierwerk “TurnKey” Suche Hilfe der Mieter, um das erworbene Eigentum zu mieten Rechtliche Unterstützung des Deals

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О нашем канале Amber Star
Neue Gebäude
Alle anzeigen 8 neue gebäude
Wohnanlage Ferreira Cardoso
Wohnanlage Ferreira Cardoso
Wohnanlage Ferreira Cardoso
Wohnanlage Ferreira Cardoso
Wohnanlage Ferreira Cardoso
Alle anzeigen Wohnanlage Ferreira Cardoso
Wohnanlage Ferreira Cardoso
Porto, Portugal
von
$228,296
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 47–383 m²
1 Immobilienobjekt 1
Dieser moderne Komplex mit prächtigen Oberflächen kombiniert einfache und moderne Merkmale. Es wird derzeit gründlich renoviert und befindet sich in der Nähe des historischen Zentrums von Porto, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Dieser Apartmentkomplex bietet allen Komfort und die Anneh…
Immobilienagentur
AMBER STAR REAL ESTATE
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Wohnanlage Loja Bijou
Wohnanlage Loja Bijou
Wohnanlage Loja Bijou
Wohnanlage Loja Bijou
Wohnanlage Loja Bijou
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Wohnanlage Loja Bijou
Porto, Portugal
von
$247,671
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 6
Fläche 69–290 m²
9 Immobilienobjekte 9
Wohnkomplex in einem historischen Gebäude, das eines der interessantesten in der Stadt Porto ist. Der Komplex besteht aus drei Gebäuden verschiedener Typen ( A / B / C ), Kombination eines großartigen Beispiels für Architektur im Modeon-Stil und Palastarchitektur aus dem frühen 20. Jahrhunde…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
76.8
480,580
Wohnung 3 zimmer
156.0 – 271.4
885,889 – 1,47M
Wohnung 4 zimmer
290.0
1,51M
Geschäft
69.0
358,988
Immobilienagentur
AMBER STAR REAL ESTATE
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Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Alle anzeigen Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Lissabon, Portugal
von
$831,989
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 26
Fläche 161–255 m²
3 Immobilienobjekte 3
Diese atemberaubende Entwicklung befindet sich in Lissabon, einer Region mit einer unglaublichen Aussicht, in einer guten Region, umgeben von öffentlichen Dienstleistungen, Handel, Verkehr und Unterhaltung, mit Blick auf die Stadt und ihren Charme!LAGE UND ACCESSIBILITÄTEs befindet sich in C…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
161.0
909,050
Wohnung 2 zimmer
184.0
1,66M
Wohnung 3 zimmer
255.0
1,89M
Immobilienagentur
AMBER STAR REAL ESTATE
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Wohnviertel Riverside Square
Wohnviertel Riverside Square
Wohnviertel Riverside Square
Wohnviertel Riverside Square
Wohnviertel Riverside Square
Alle anzeigen Wohnviertel Riverside Square
Wohnviertel Riverside Square
Marvila, Portugal
von
$547,885
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 71–192 m²
7 Immobilienobjekte 7
Geschlossene Wohnanlage am Ufer des Flusses Teju, bestehend aus 8 Blöcken moderner und hochwertiger Apartments. Die ruhige Gegend, in der sich die Apartments befinden, ist modern und beherbergt etwa 120 Geschäfte, einen Markt, ein Fitnessstudio und andere Dienstleistungen. Es ist auch nur…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
71.0
631,124
Wohnung 2 zimmer
154.0
1,16M
Wohnung 3 zimmer
192.0
1,37M
Immobilienagentur
AMBER STAR REAL ESTATE
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Wohnviertel Riverside Urban
Wohnviertel Riverside Urban
Wohnviertel Riverside Urban
Wohnviertel Riverside Urban
Wohnviertel Riverside Urban
Alle anzeigen Wohnviertel Riverside Urban
Wohnviertel Riverside Urban
Marvila, Portugal
von
$350,646
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 177 m²
1 Immobilienobjekt 1
Einzigartige Gebäude in einem neuen Viertel an der Promenade in privilegierter Lage. In einer ruhigen und modernen Gegend gibt es ungefähr 120 Geschäfte, einen Markt, ein Fitnessstudio und andere Dienstleistungen. Nur wenige Minuten vom Zentrum von Lissabon, dem Flughafen, dem Park der Na…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
177.0
1,30M
Immobilienagentur
AMBER STAR REAL ESTATE
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Wohnimmobilien 37 Gewerbeimmobilien 2 Grundstücke 9
Das Hauptziel der IMOFACIL besteht darin, die besten Ergebnisse bei der Vermarktung von Immobilien zu gewährleisten, indem die effizientesten Lösungen für den Kontakt und die Gewinnung potenzieller Käufer jedes Produkts untersucht und umgesetzt werden. Nur so ist es möglich, einen Service zu…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE ist eine führende Boutique-Brokerage, die sich auf diskrete, hochwertige Immobilientransaktionen über das Goldene Dreieck Portugals und darüber hinaus spezialisiert. Im Besitz von raffiniertem Service, maßgeschneiderter Kundenbetreuung und einem kompromisslosen …
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Агентство русскоязычных риэлторов
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