AMBER STAR REAL ESTATE

Wir sind ein Immobilienunternehmen, das im Markt der Immobilienverkäufe tätig ist. Mit einem Standard der Ernsthaftigkeit bei der Bereitstellung von Immobiliendienstleistungen, versucht, gute Geschäfte mit Effizienz zu führen, also Ruhe zu seinen Kunden. Ursprünglich geschaffen, um Immobilien an Medien mit den Bedürfnissen unserer Kunden im Laufe der Jahre zu verkaufen, haben Ihre Aktivitäten im ganzen Land erweitert. Unser Personal besteht aus erfahrenen Fachleuten mit umfangreichem Wissen, um die besten Alternativen vorzuschlagen. Darüber hinaus verfügen wir über ein voll computergestütztes System, das eine größere Flexibilität in der Forschung und Anpassung des Profils der Immobilie an Kundenwünsche ermöglicht.
Individuelle Arbeit mit jedem Kunden im portugiesischen Gebiet Beratung über die Investitionen und/oder den Kauf der Gewerbe- oder Wohnimmobilien Komplettes Zubehör in jeder Phase des Deals auf Russisch, Chinesisch, Portugiesisch, Polnisch, unter anderem Sprachen Kredithilfe Formalisierung des Kaufs und Verkauf von Papierwerk “TurnKey” Suche Hilfe der Mieter, um das erworbene Eigentum zu mieten Rechtliche Unterstützung des Deals