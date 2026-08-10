Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lagos
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Lagos, Portugal

;
Luz
18
Odiaxere
6
135 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Wohnung, in den letzten Etappen des Baus, nur wenige Gehminuten vom historischen Stadtzentru…
$644,056
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Diese Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf befindet sich in einer neu gebauten, luxuriösen Entwic…
$685,737
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Ferienwohnung in Private CondominiumEntdecken Sie diese elegante Wohnung in einem renommiert…
$673,600
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Moderne Villa mit vier Schlafzimmern besteht aus 2 Etagen, 5 Bädern, Keller und Aufzug und b…
$3,84M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 234 m²
3+1 Schlafzimmer, Villa im zeitgenössischen Stil im Bau, in einer angenehmen Urbanisation nu…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Entdecken Sie zwei einzigartige und exklusive Entwicklungen mit 65 modernen Apartments mit a…
$791,235
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Luz, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 90 m²
2+1 Schlafzimmer Stadthaus – EspicheDieses 2+1-Zimmer-Stadthaus befindet sich in einem Wohng…
$620,421
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Entdecken Sie zwei einzigartige und exklusive Entwicklungen mit 65 modernen Apartments mit a…
$961,204
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Entdecken Sie dieses fantastische Anwesen neben dem Yachthafen im Herzen von Lagos, Algarve.…
$972,926
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Entdecken Sie zwei einzigartige und exklusive Entwicklungen mit 65 modernen Apartments mit a…
$656,432
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 591 m²
Diese Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in Vale da Lama, einer ruhigen Gegend nur östl…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Luxury Seafront Private Eigentumswohnung mit 13 VillenEine exklusive private Wohnanlage am M…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Diese luxuriöse 3-Zimmer-Wohnung in Lagos bietet außergewöhnliche Oberflächen und hervorrage…
$606,027
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Diese luxuriöse Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich auf einer brandneuen Entwicklung in einer …
$720,903
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 124 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern von 95 qm, Balkon von 29 qm und 1 Parkplatz, befindet sich in ei…
$566,363
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 262 m²
Fantastische moderne zweistöckige Villa, im Bau, in einer privilegierten Lage, an der Vorder…
$2,84M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause in LagosModern & Cozy 2-Schlafzimmer Apartment mit Meerblick…
$431,340
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Diese drei Schlafzimmer Wohnung zum Verkauf befindet sich im Herzen von Lagos. Die komplett …
$644,710
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Wohnung, in den letzten Etappen des Baus, nur wenige Gehminuten vom historischen Stadtzentru…
$750,414
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 250 m²
Moderne Luxusvilla mit atemberaubendem Meerblick zum Verkauf in Porto de Mós, Lagos, Algarve…
$3,81M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Reihenhaus in Luz, Portugal
Reihenhaus
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Diese Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in einer privilegierten Lage nur wenige Minute…
$620,292
Eine Anfrage stellen
Villa in Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 193 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 2 Schlafzimmern, privatem Pool und Garten in Praia da Luz, AlgarveDiese Villa verf…
$973,377
Eine Anfrage stellen
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Diese brandneue Villa zum Verkauf befindet sich in Lagos, bietet einen atemberaubenden Meerb…
$2,81M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 385 m²
Moderne 4-Zimmer-Villa mit Meerblick, Infinity-Pool und exklusives Design in Lagos.Entdecken…
$3,13M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Diese Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Lagos mit herrlichem Meerblick und einem D…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 223 m²
Ausgezeichnete zeitgenössische Villa in der Porto de Mós Gegend von Lagos, nur wenige Gehmin…
$3,06M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Diese außergewöhnliche Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich im 8. Stock des exklusiven Sun Clif…
$1,35M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Eingebettet in der prestigeträchtigen Gegend von Monte de Lemos von Praia da Luz, Lagos, ver…
$2,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 205 m²
Privates Eigentum am Meer, mit 13 luxuriösen VillenDiese exklusive Luxus-Entwicklung bietet …
$1,47M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 193 m²
Villa mit 2 Schlafzimmern, privatem Pool und Garten in Praia da Luz, AlgarveDiese Villa verf…
$965,128
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Lagos

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Lagos, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen