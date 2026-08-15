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Stadthäuser in Portugal

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Albufeira
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41 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Albufeira, Portugal
Reihenhaus
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 148 m²
Quinta Dourada liegt auf den Hügeln oberhalb der Albufeira im Herzen der Algarve und ist ein…
$867,554
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Reihenhaus in Vila do Bispo, Portugal
Reihenhaus
Vila do Bispo, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 137 m²
Stadthäuser befinden sich am östlichen Rand des Martinhal Resorts und sind die geräumigsten …
$636,206
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Reihenhaus in Castro Marim, Portugal
Reihenhaus
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 217 m²
Das Projekt Verde Lago Resort bietet für die ersten 5 Jahre eine garantierte Mindestrendite …
$867,554
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Reihenhaus in Lagoa, Portugal
Reihenhaus
Lagoa, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Vale de Milho Village ist ein   Investitionsprojekt « schlüsselfertig » mit 32 Stadthäusern …
$734,529
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Reihenhaus in Silves, Portugal
Reihenhaus
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Ein Zwei-Zimmer-Haus und Privatpool auf einem Golf Resort in Silves, Algarve.Dieses Haus ver…
$462,694
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Reihenhaus in Ferragudo, Portugal
Reihenhaus
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Stadthaus im modernen Stil, in einer ruhigen Gegend, einen kurzen Spaziergang von Ferragudu,…
$393,291
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Amoreira, Portugal
Reihenhaus
Amoreira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Dieses charmante Stadthaus befindet sich in einem Kondominium auf dem Gelände des Praia d'el…
$404,858
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Reihenhaus in Loule, Portugal
Reihenhaus
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 265 m²
Ein atemberaubendes 3-Zimmer-Stadthaus, das von Vasco Vieira entworfen wurde, befindet sich …
$2,20M
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Reihenhaus in Porto, Portugal
Reihenhaus
Porto, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 143 m²
Zweigeschossiges Haus mit 2 Schlafzimmern mit einer Fläche von 143 qm, neu, mit Parkplatz, e…
$838,635
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Reihenhaus in Vila Nova de Cacela, Portugal
Reihenhaus
Vila Nova de Cacela, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Geschlossenes Kondominium mit 6 Villen T2+2, im Zentrum von Vila Nova de Casela, 5 Minuten v…
$453,441
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Reihenhaus in Vila do Bispo, Portugal
Reihenhaus
Vila do Bispo, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 122 m²
Diese Stadthäuser haben eine ausgezeichnete Lage mit Blick auf   Bucht und Meer. Diese Häuse…
$636,206
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Reihenhaus in Foz do Arelho, Portugal
Reihenhaus
Foz do Arelho, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Eigentumswohnung mit 9 Villen, im Bau, im Herzen von Fos do Arello.3-Zimmer-Wohnungen besteh…
$404,858
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Reihenhaus in Luz, Portugal
Reihenhaus
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Diese Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in einer privilegierten Lage nur wenige Minute…
$615,512
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Reihenhaus in Vau, Portugal
Reihenhaus
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Das kürzlich eröffnete Golfresort befindet sich im Westen Portugals. Dies ist ein neues Proj…
$647,773
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Reihenhaus in Luz, Portugal
Reihenhaus
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
$620,292
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Reihenhaus in Madalena, Portugal
Reihenhaus
Madalena, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Villa im zeitgenössischen Stil mit hochwertigen Materialien, in der Nähe des Zentrums von Sã…
$554,738
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Reihenhaus 5 zimmer in Cascais, Portugal
Reihenhaus 5 zimmer
Cascais, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 4
Das prächtige vierstöckige Stadthaus befindet sich im Herzen von Kashkaish. Diese ertrinkend…
$1,95M
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Reihenhaus in Portugal
Reihenhaus
Portugal
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Ausgezeichnet T3 Haus, befindet sich im charmanten Küstendorf Fuset, Algarve. Dieses Haus ve…
$906,291
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Reihenhaus in Mexilhoeira Grande, Portugal
Reihenhaus
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 148 m²
In einem wachsenden Wohngebiet in Mexilhoeira Grande finden wir diese in 2 Etagen aufgeteilt…
$729,084
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Reihenhaus in Madalena, Portugal
Reihenhaus
Madalena, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 112 m²
4-Schlafzimmer-Villa, in der Innenstadt von Faro, nur wenige minuten vom Yachthafen, Restaur…
$560,021
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Reihenhaus in Lagos, Portugal
Reihenhaus
Lagos, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 221 m²
Villa mit 5 Schlafzimmern, in einer ruhigen Gegend gelegen in der Nähe der Stadt Lagos. Erb…
$528,321
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Reihenhaus in Olhao, Portugal
Reihenhaus
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Stadthaus zur Renovierung im traditionellen Stil, implantiert in einem flachen Grundstück vo…
$221,895
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Reihenhaus in Lagos, Portugal
Reihenhaus
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Eine kurze Entfernung vom Strand von Porto de Mós und den wichtigsten Dienstleistungen und S…
$644,553
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Reihenhaus in Portugal
Reihenhaus
Portugal
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Ausgezeichnet T3 Haus, befindet sich im charmanten Küstendorf Fuset, Algarve. Dieses Haus ve…
$790,100
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Reihenhaus in Mexilhoeira Grande, Portugal
Reihenhaus
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 147 m²
In einem wachsenden Wohngebiet in Mexilhoeira Grande finden wir diese in 2 Etagen aufgeteilt…
$729,084
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Reihenhaus in Montenegro, Portugal
Reihenhaus
Montenegro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Hochwertigen Materialien hergestellt, eine Kombination von Luxus und Komfort. Aufgeteilt in …
$681,535
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Reihenhaus 4 zimmer in Fuseta, Portugal
Reihenhaus 4 zimmer
Fuseta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Hervorragendes 3-Zimmer-Haus befindet sich im charmanten Küstendorf von Fuseta, Algarve.Dies…
$802,598
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Reihenhaus 7 zimmer in Arroios, Portugal
Reihenhaus 7 zimmer
Arroios, Portugal
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 223 m²
Etagenzahl 2
Das komplett renovierte, prächtige Stadthaus mit 5 Schlafzimmern und privatem Garten liegt n…
$1,39M
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Reihenhaus in Loule, Portugal
Reihenhaus
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Nur wenige Minuten von der Stadt Loulé entfernt, befindet sich diese Villa im Bau und zeichn…
$729,084
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Reihenhaus in Madalena, Portugal
Reihenhaus
Madalena, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Entdecken Sie Ihr neues Stadthaus mit 3 Schlafzimmern in Bairro da Petrogal, Bobadela! Mit …
$412,091
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