Einwanderungsprogramme in Portugal

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Niederlassungserlaubnis
Digital Nomad Visa in Portugal
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Portugal Portugal
von
$5,129
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 2 monate
Dieses Visum gilt für Fachleute, die für ein ausländisches Unternehmen oder als Freiberufler arbeiten. Es beinhaltet volle Unterstützung während des gesamten Prozesses und eine 100% Geld-zurück-Garantie, wenn Ihre Bewerbung abgelehnt wird. Leistungen Niedrigere Lebenshaltungskost…
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Niederlassungserlaubnis
Portugal Residence permit by Investments
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Portugal Portugal
von
$300,000
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 8 monate
Portugal ist durch sein innovatives Golden Visa-Programm zu einem der beliebtesten Reiseziele für Investoren geworden, die einen Wohnsitz in Europa suchen. Dieses Programm bietet Nicht-EU-Bürgern die Möglichkeit, durch eine qualifizierte Investition in Portugal eine Aufenthaltserlaubnis zu e…
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Niederlassungserlaubnis
Portugal Digital Nomad Residence Permit
Portugal Digital Nomad Residence Permit
Portugal Portugal
von
$15,000
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 4 monate
Portugal hat sich mit seinen malerischen Landschaften, seiner lebendigen Kultur und seiner florierenden Technologieszene zur ersten Wahl für digitale Nomaden entwickelt, die eine perfekte Balance zwischen Arbeit und Freizeit suchen. Und jetzt, mit der Einführung der Aufenthaltsgenehmigung fü…
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Niederlassungserlaubnis
Portugal FIP Residence permit
Portugal FIP Residence permit
Portugal Portugal
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$15,000
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 4 monate
Die Portugal-Aufenthaltserlaubnis für finanziell unabhängige Personen richtet sich an Personen, die über die Mittel verfügen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ohne in Portugal einer Beschäftigung nachgehen zu müssen. Dieses Programm bietet einen optimierten Prozess zur Erlangung einer Au…
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